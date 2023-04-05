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Spor

Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçını hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Haber Merkezi
12:10 . 5/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe ligde oynanılan Kayserispor maçında deplasman 2-1 kazanmıştı

Fenerbahçe ligde oynanılan Kayserispor maçında deplasman 2-1 kazanmıştı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın İstanbul’da oynanacak olan Fenerbahçe-Kayserispor maçının hakem triosu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, 6 Nisan Perşembe günü oynanacak olan mücadelenin hakemlerini açıkladı.


Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Volkan Bayarslan’ı orta hakem olarak görevlendirdi. Bu maçta Bayarslan’a Süleyman Özay ve Erdem Bayık yardımcılık yapacak. Müsabakanın 4. hakemi olarak ise Çağdaş Altay atandı.


İstanbul Bölgesi Süper Lig Hakemi, bu sezon 10 Süper Lig, 12 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 de 1.Lig maçında düdük çaldı. Volkan Bayarslan, bu sezon Kayserispor’un ligde Adana Demirspor ve Antalyaspor maçlarında düdük çalarken Fenerbahçe’nin ise Beşiktaş ile Kasımpaşa maçlarında düdük çaldı.




#Fenerbahçe
#Kayserispor
#Türkiye Kupası
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