Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı ilk 8 lig müsabakasını da kazanarak kendi rekorunu egale etti.