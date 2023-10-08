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Spor

Fenerbahçe rekorunu egale etti

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı deplasmanda mağlup etti ve 8 maçta 8 galibiyet alarak en iyi sezon başlangıcı rekorunu egale etti.

21:19 . 8/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor.

İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.


Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.


Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı ilk 8 lig müsabakasını da kazanarak kendi rekorunu egale etti.


Dış sahada gol yememe serisi devam etti

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon çıktığı deplasmanda 4 maçta da kalesini gole kapadı. Öte yandan bu sezon oynanan 8 lig maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermeyen Fenerbahçe, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.


Dzeko gollerine devam etti

Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu. Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.


İsmail Kartal sesleri

Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler taraftarlar, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.








#Fenerbahçe
#Kasımpaşa
#Trendyol Süper Lig
#İsmail Kartal
#rekor
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