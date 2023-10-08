İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe yoluna doludizgin devam ediyor.
Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, ligde galibiyet serisini 8 maça çıkardı. Bu süreçte 20 gol atan Kanarya, kalesinde ise 3 gol gördü.
Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 2009-2010 sezonunda ilk 8 maçta 8 galibiyet alarak, en iyi sezon başlangıcına imza atmıştı. Fenerbahçe, bu sezon oynadığı ilk 8 lig müsabakasını da kazanarak kendi rekorunu egale etti.
Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon çıktığı deplasmanda 4 maçta da kalesini gole kapadı. Öte yandan bu sezon oynanan 8 lig maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermeyen Fenerbahçe, 3 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda yer alıyor.
Bosna Hersekli golcü oyuncu, Kasımpaşa karşılaşması öncesinde ligde 5, Avrupa'da ise 2 gol bulmuştu. Maçın 6. dakikasında takımının ilk golünü atan 37 yaşındaki oyuncu, ligde 6, toplamda ise 8 gole ulaştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler taraftarlar, "Oley oley İsmail Kartal, Fenerbahçe çocuğu İsmail Kartal" tezahüratı yaptı.