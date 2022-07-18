Fenerbahçe Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor

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Dikkat sizin de başınıza gelebilir: Bu tuzağa sakın düşmeyin

Gaziosmanpaşa'da, Kurban Bayramı'nın ilk günü tatil için şehir dışına çıkmak isteyen bir kişi, 7 günlüğüne internetten araç kiralamak istedi. İletişime geçtiği firma tarafından 9 bin TL dolandırıldığını öne süren kişi, firmadan şikayetçi oldu.