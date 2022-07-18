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Fenerbahçe Kiev'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oluyor

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur'da Dinamo Kiev'i elemesi halinde karşılaşacağı rakibin belli olacağı kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Kievi elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakibi belli oluyor
Jorge Jesus

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki muhtemel rakibi bugün belli oluyor. Sarı-lacivertliler, 2. Ön Eleme Turu'nda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i elemesi durumunda, kuradan gelen takımla karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek olan kura çekimi saat 13:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin Kiev'i eleyerek tur atlaması durumunda karşılaşacağı rakipler şu şekilde:

  • Monaco (Fransa)
  • Midtjylland (Danimarka) - AEK Larnaca (Güney Kıbrıs)
  • Sturm Graz (Avusturya)
  • Union Saint-Gilloise (Belçika)

Fenerbahçe'nin elenmesi durumundaki rakipleri

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev'e elenmesi halinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'da karşılaşacağı rakibi de bugün belli olacak. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat 14:00'te başlayacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri şu şekilde:

  • Partizan (Sırbistan)
  • Slovácko (Çekya)

Başakşehir'in rakibi de belli oluyor

Maccabi Netanya ile eşleşen Medipol Başakşehir, rakibini elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi'de aşağıdaki takımlardan birisiyle eşleşecek. Konferans Ligi'nin kura çekimi saat 15:00'te başlayacak.

  • Seri başı olan takımlar
  • İstanbul Başakşehir / Maccabi Netanya
  • Raków Czestochowa / Astana
  • Valmiera / Shkëndija
  • Sparta Prag / Viking
  • Seri başı olmayan takımlar
  • Spartak Trnava / Newtown
  • Breidablik / FK Buducnost Podgorica
  • Motherwell / Sligo Rovers
  • AIK / Vorskla Poltava
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