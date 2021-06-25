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Fenerbahçe kongresinde Mesut Özil tartışması: Kayseri deplasmanına nasıl gitmez?

Fenerbahçe'de Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında üyelerin konuşmaları başladı. Sarı lacivertlilerde üye Mehmet Beyazıt Boran'ın Mesut Özil ile ilgili sözleri tartışma çıkardı. Bunun sebebi yıldız futbolcunun ligin son karşılaşmasında Kayseri'ye gitmek istememesi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe kongresinde Mesut Özil tartışması: Kayseri deplasmanına nasıl gitmez?
Mesut Özil geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında sadece 1 asist yapabildi.

Fenerbahçe kongresinde açıklamalarda bulunan Mehmet Beyazıt Boran, Mesut Özil'in ligin son karşılaşmasında Kayseri deplasmanına neden gitmek istemediğini sorguladı.

Konuyla ilgili olarak yönetimin gerekli bilgilendirmeleri yapmasını isteyen Beyazıt, "Mesut Özil, ABD'ye gitmek için Kayseri kafilesinde olmamış. Beyefendi Amerika'ya gitmek zorundaymış. Mesut Özil, dünya çapında bir futbolcu olabilir ama Kayseri'ye gitmek zorunda" ifadelerini kullandı.

  • Geçtiğimiz Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, sarı lacivertli forma ile beklentileri karşılayamamıştı. Özil, gol atamazken 1 asist yapmıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son karşılaşmasında Kayserispor ile karşılaşmış ve son dakikalarda attığı golle mücadeleden 2-1 galip ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde Mesut Özil bu maçın kadrosunda yer almamıştı.

PORTRE | Mesut Özil
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PORTRE | Mesut Özil
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