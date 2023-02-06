Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanacak mı?

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Ülker Stadyumu - Fenerbahçe
Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı. Bunun üzerine Yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.
Yola çıkan Konyaspor kafilesinin bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Konyaspor cephesi konuyla ilgili mücadelenin Salı gününe ertelenmesi konusunda talepte bulunabileceği belirtildi.
TFF'nin maçın ertelenmesine dair bir kararı olmadığı öğrenilirken sabah saatlerinde son bir değerlendirmenin yapılacağı aktarıldı.