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Spor

Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanacak mı?

Konyaspor kafilesini taşıyan uçak, Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a doğru yola çıktı. Saat 20.00'da Fenerbahçe ile maçı olan yeşil beyazlıların mücadeleye dair erteleme talebinde bulunabileceği aktarıldı.

00:26 . 6/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ülker Stadyumu - Fenerbahçe

Ülker Stadyumu - Fenerbahçe

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Konyaspor maçı öncesi konuk takımın uçağı, hava şartları nedeniyle belirlenen saatte kalkış yapamamıştı. Bunun üzerine Yeşil-beyazlı kulüp yöneticileri mücadelenin ertelenmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) müracaat etti.


Yola çıkan Konyaspor kafilesinin bugün saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe karşı karşıya gelmesi bekleniyor. Konyaspor cephesi konuyla ilgili mücadelenin Salı gününe ertelenmesi konusunda talepte bulunabileceği belirtildi.


TFF'nin maçın ertelenmesine dair bir kararı olmadığı öğrenilirken sabah saatlerinde son bir değerlendirmenin yapılacağı aktarıldı.


#Fenerbahçe
#Konyaspor
#Süper Lig
30 dakika önce
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Fenerbahçe-Konyaspor maçı oynanacak mı?
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