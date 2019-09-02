Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti
SÜPER LİG

Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu 4 yıllığına transfer ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Luis Gustavo

Luis Gustavo

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."

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