Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu transfer etti

Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Profesyonel futbolcu Luiz Gustavo Dias'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Olympique Marsilya Kulübüne transfer bedeli olarak 6 milyon avro ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır."
L U I Z G U S T A V O. 🤜🏾🤛🏾 pic.twitter.com/QwWHKwcew9
L U I Z G U S T A V O. 🤜🏾🤛🏾 pic.twitter.com/QwWHKwcew9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 2 Eylül 2019
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