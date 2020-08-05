Fenerbahçe maaşında indirime giden Tolga Ciğerci ile anlaştı

Yeni sezon çalışmalarını sonlandırmayı hedefleyen Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sona eren ve takımda kalmasını istedikleri oyunculara ağırlık veriyor. Daha önce Almanya ekibi Wolfsburg’un yakından ilgilendiği Tolga Ciğerci ile anlaşma sağlanırken ücretinde de indirime gidildi.

Geçtiğimiz yıla göre bu yıl daha düşük bir rakama sarı-lacivertli formayı giymeye devam edecek olan Tolga Ciğerci, yenilenen sözleşmesiyle 200 bin euroya el sıkıştı.

Yönetim Tolga ile devam etme kararı aldı

Sarı-lacivertli takımda mutlu olan ve yönetim ile teknik heyetin ilgisi ve sahiplenmesinden dolayı ayrılmak istemeyen Tolga Ciğerci, vefa örneğine feda diyerek karşılık verdi. Tolga Ciğerci’nin sezon içerisindeki bonuslarla en fazla 300 bin euro kazanacağı öğrenildi.

Spor kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan harcama limitleri neye göre hesaplanıyor? 👀 pic.twitter.com/yxjltE29gt — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020

TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020

Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı Süper Lig’in 2020-2021 sezonu öncesinde, 2012 yılından beri Fenerbahçe forması giyen Hasan Ali Kaldırım’ın akıbeti belli değil. Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) sebebiyle lige verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren ve yaptığı bireysel antrenmanlarla da form tutan tecrübeli futbolcu, yüksek ücret beklentisi ve tutarsız davranışları sebebiyle transferin uzağında kaldı.Haftalar öncesinde Medipol Başakşehir ile de görüştüğü ileri sürülen ve ön anlaşmaya varan Hasan Ali’nin turuncu lacivertli yönetimi oyalama taktikleri kendisinden vazgeçilmesine sebep oldu.Hasan Ali Kaldırım'ın yeni takımı belli oluyor: Sezon sonunda masaya oturacak Fenerbahçe 600 bin euro önerdi, Hasan Ali kabul etmediFenerbahçe yönetimi, 30 yaşındaki futbolcuyla ilk yaptığı görüşmede 1+1 yıllık teklifte bulundu. İlk teklifin yıllık 400 bin euro olduğu öğrenilirken, sarı lacivertli yönetim sonrasında yapılan ikinci görüşmede ise bu rakamı 600 bin euroya çıkardı. Tecrübeli futbolcu ise ücreti az bularak Medipol Başakşehir ile görüşmelerini hızlandırdı.Fenerbahçe'nin fiyat artırmasını beklerken, Başakşehir yeni adaylara konsantre olduYeni sezonda ilk önceliği Fenerbahçe forması giymek olan Hasan Ali, sarı lacivertli yönetimin teklifini 2+1 ve ücretini de daha da yukarıya çıkarmak istemesinden dolayı Başakşehir yönetimini bekletince kendisinden vazgeçildi. Başakşehir ile yaptığı ön anlaşmada yıllık bonuslar hariç 750 bin euro alacağı öğrenilen tecrübeli futbolcunun tutumundan sonra turuncu lacivertli yönetim sol bek Clichy’nin arkasına yedek olarak başka bir isim düşünmeye geçti. Başakşehir yönetiminin genç bir isim ile de anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.Fenerbahçe yönetiminin de Hasan Ali’nin bu tutumundan dolayı oyuncuyla mecbur kalmadıkça sözleşme yenilemeyeceği öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım'a İstanbul'dan 2 talipFenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım'ın takımdan gitmesini isteyen sarı lacivertli taraftarlar, #YallahHasanAli etiketini TT yaptı. pic.twitter.com/cfArMFzsEZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 5, 2020 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte Galatasaray kaptanı Selçuk İnan, Beşiktaşlı oyuncu Umut Nayir, Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır ve Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Elazığ'ı ziyaret etti.https://t.co/s3yxKwOOTb pic.twitter.com/sQcB6rZbl9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 28, 2020

Fenerbahçe'de transfer operasyonları kilitlendi: "Erol Bulut idmana bile çıkamaz" Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerine göre en ciddi sıkıntı yaşayan kulüplerin başında Fenerbahçe geliyor. Sarı lacivertliler her sezon kötüleşen mali tablosu sonrasında iyiden iyiye zorlanıyor.Yapacağı transferler için federasyonun harcama limitlerini bekleyen Fenerbahçe yönetimi bugün açıklanan rakamlarla şoke oldu. 177 milyon TL'lik limit sonrasında Fenerbahçe'nin tüm transfer operasyonu adeta kilitlendi.Sarı lacivertlileri takip eden gazeteci Volkan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe şu anda bırak yeni futbolcuyu Erol Bulut’u dahi antrenmana çıkaramaz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe Spor Kulubü eski CFO’su Serdar Yıldız ise katıldığı bir Youtube kanalında ses getiren tespitte bulundu. Yıldız, "Fenerbahçe, X bir futbolcu için Avrupa'dan 50 milyon Euro teklif gelmesine rağmen oyuncu satamayacak" ifadelerini kullandı. Tecrübeli yönetici bunun sebebini şu sözlerle anlattı;"50 milyon Euro'ya satacağınız oyuncu çok iyi bir oyuncu olacak. Bu yüzden onun yerini de en az onun kalitesinde biriyle doldurmanız gerekecek. Ona ödediğiniz rakamı yeni gelecek isme de vermeniz gerekecek. Limitleriniz çok düşük olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Bu sistem transfer kabiliyetinizi kısıtlıyor."TFF'nin açıkladığı harcama limitleri hakkında ne düşünüyorsun? pic.twitter.com/1N3VADbNGp— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 4, 2020