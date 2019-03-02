Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı öncesi ofsayt var mı?

Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazanarak kritik bir galibiyet alarak puanını 28'e yükseltti.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Serdar Aziz ceza sahası içinde yerde kaldı ve mücadelenin hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

Maçın VAR hakemi Volkan Bayarslan pozisyonu inceledikten sonra Halil Umut Meler'i VAR monitörüne davet etti.

Halil Umut Meler, mücadelenin yardımcı hakemini de yanına çağırarak pozisyonu inceledi ve penaltı kararı değişmedi.

Çok fazla gösterilmez

Karşılaşma sonu yayıncı kuruluşa konuşan Okan Buruk, Serdar Aziz'in pozisyonu hakkında 'Pozisyonun ofsayt olduğunu düşünüyorum ama çok fazla gündem olmaz, çok fazla gösterilmez' ifadelerini kullandı.

İşte tartışılan pozisyon

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