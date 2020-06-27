SÜPER LİG

Fenerbahçe-Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Karşılaşma hakkındaki bütün detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca Fenerbahçe-Malatyaspor maçı canlı anlatımı da Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe-Malatyaspor

Fenerbahçe-Malatyaspor

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve ligde istediği puanları toplayamayan Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci ve ülkesine dönen Zajc kadroda yer almayacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe ligde 43 puanla 7. sırada yer alırken, Malatyaspor ise 28 puanla 14. sırada bulunuyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ailevi sebeplerden dolayı ülkesine döndü. 25 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin Sloven orta sahası Miha Zajc, ailevi sebeplerden dolayı ülkesine döndü. 25 yaşındaki futbolcunun pazartesi günü Türkiye'ye döneceği öğrenildi.

Yeni Malatyaspor ile 6. randevu

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

İLK 11'LER

FENERBAHÇE:Altay, Dirar, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Jailson, Ozan, Deniz, Mehmet, Rodrigues, Muriqi

SAKAT: Tolga Ciğerci

İzinli: Zajc

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat Yıldırım, Robin, Gökhan Töre, Acquah, Hafez, Umut Bulut.

SAKAT: Eren, Bifouma

  • Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
  • Fenerbahçe bugün Ülker Stadı'nda saat 18.30'da Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği mücadele beINSports'1'den naklen yayınlanacak.
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