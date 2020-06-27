Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen ve ligde istediği puanları toplayamayan Fenerbahçe, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci ve ülkesine dönen Zajc kadroda yer almayacak.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe ligde 43 puanla 7. sıradayer alırken, Malatyaspor ise 28 puanla 14. sırada bulunuyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Fenerbahçe'de BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci, kart görmeleri durumunda 30. haftadaki Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Yeni Malatyaspor ile 6. randevu

Fenerbahçe ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 3'ünü sarı-lacivertliler, birini sarı-siyahlılar kazandı, bir karşılaşma da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin 8 golüne, Malatya ekibi 4 golle yanıt verdi. Fenerbahçe, evinde oynadığı 2 maçta Yeni Malatyaspor'u 3-1 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

Fenerbahçe-Malatyaspor maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Ozan Tufan, Deniz Türüç, Mehmet Ekici, Rodrigues, Vedat Muriç

SAKAT: Tolga Ciğerci

İzinli: Zajc

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Robin, Mina, Sakıb, Donald, Acquah, Gökhan, Umut, Ahmed, Kjartansson

SAKAT: Eren, Bifouma