Spor Fenerbahçenin golcü hedefi belli oldu Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşüldü
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Fenerbahçe Marega'yı mı transfer ediyor?

Fenerbahçe'nin golcü hedefi belli oldu: Yıldız oyuncunun menajeriyle görüşüldü

Forvet takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe’nin, sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan Moussa Marega ile temasa geçtiği ve oyuncunun şartlarını menajerlerine sorduğu bildirildi.

Haber Merkezi İHA
Marega'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.
Marega'nın Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 20 milyon euro.

Fenerbahçe, orta sahaya yaptığı Mesut Özil hamlesinden sonra forvet takviyesi için de girişimlere başladı. Gelecek sezonun transfer hamlelerini şimdiden planlayan sarı-lacivertliler, Porto ile sezon sonu mukavelesi bitecek olan Marega’yı gündemine aldı.

Ankaragücü maçı sonrası transfer politikaları hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Bütün amaç, yazın yoğun bir trafikte transfer aktivitesinde olmamak. Bu kış yapacağımız ve önümüzdeki yaz da bir, iki dokunuşla artık Fenerbahçe’nin kadrosuna kalıcı oyuncularla yoluna devam etmesini diliyoruz, arzu ediyoruz” değerlendirmesini yapmıştı. Yaz dönemi için kolları şimdiden sıvayan Fenerbahçe’de QPR formasını giyen Samuel Osayi ile gelecek sezon için anlaşmış ve önemli bir adım atılmıştı.

Sarı-lacivertliler, forvet için ise Porto’nun Malili golcüsü Moussa Marega’yı bitirmek istiyor.

Marega, Porto formasıyla toplamda çıktığı 168 maçta 69 gol atarken 32 de asist kaydetti.

Porto ile yeni sözleşme imzalamıyor

Sezon sonu Porto ile mukavelesi bitecek olan 29 yaşındaki golcü oyuncu Marega için menajerleriyle, sarı-lacivertli yetkililerin temasa geçtiği öğrenildi.

Porto’nun yeni sezonda mukavele yenilemeyi düşünmediği golcü oyuncun son durumu hakkında Portekiz Sic Noticias kanalı spor yorumcusu Luis Aguilar değerlendirmelerde bulundu. Oyuncun Porto için çok önemli olduğunu ifade eden Aguilar, “Marega, Porto’nun as forveti. Takımın için çok önemli. Sezon sonunda serbest kalacak. Porto, oyuncu ile yeni sezonda mukavele imzalamayacak. Şartları çok fazla. Kulüp, sezon sonunda serbest kalacak olan oyuncuyu kaybetme riskine rağmen Marega’yı şimdi satmak istemiyor” dedi.

  • Ligde bu sezon 14 maçta görev alan, 6 gol, 2 de asist kaydeden Marega, Şampiyonlar Ligi’nde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı.

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