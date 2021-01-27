Fenerbahçe Mesut Özil için imza töreni düzenliyor (CANLI)

Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler dünyaca ünlü yıldız için imza töreni düzenliyor. Fenerbahçe’ye transfer olan dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil’in imza törenine basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150’ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip ediliyor.

"Burada olduğum için çok mutluyum"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özil, "Ne diyeceğimi bilmiyorum, çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Fenerbahçe için bir rüyaydı, benim için bir hayaldi. İki taraf için de muhteşem bir bağlantı olacak, çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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"Ben hep Fenerbahçeliydim"

Bir taraftarın nasıl Fenerbahçeli oldun sorusuna yanıt veren Mesut Özil, "Beni Fenerbahçeli yapan kendimim. Küçükken maçları izlerken biri Galatasaraylı oluyor, diğeri Beşiktaşlı oluyor ama ben Fenerbahçeliydim. Hep Fenerbahçeliydim, öyle de kalacağım" ifadelerini kullandı.

"Pelkas'ı çok beğeniyorum"

Sarı-lacivertli takımda en çok beğendiği oyuncu hakkında konuşan Özil, "Önceki zamanlarda Jay-Jay Okocha'yı çok beğeniyordum. Şu anda Pelkas'ı çok beğeniyorum. Aynı pozisyonda oynadığımız için. Çok yetenekli bir futbolcu" dedi.

Cüneyt Kaşaler'e attığı tweet hatırlatıldı

TVNET 4x4 yorumcusu Cüneyt Kaşeler, soru sormak için mikrofonu aldı. O sırada sorudan önce basın toplantısındaki ekrana Kaşeler'in "Mesut bırak F.Bahçe'yi Kadıköy çarşıya bile gelmez. Bak o da gelirse basın toplantısında soruya 'Ateşteyim ateşte' diye başlarım" paylaşımı getirildi. Kaşaler, "Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım" ifadelerini kullandı.

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Cüneyt Kaşeler: Bu paylaşımı totem olsun diye yaptım. — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 27, 2021

"Bundesliga'ya dönmeyi düşünmüyorum"

Bir gazetecinin yeniden Bundesliga'ya dönecek misin sorusunu yanıtlayan Mesut Özil, "Hayır, dönmeyi düşünmüyorum" dedi.

"Burak Yılmaz'a başarılar dilerim"

Burak Yılmaz'ın Mesut Özil için söylediği, "Benimle A Milli Takım’da savaşmış, mücadele etmiş ve forma giymiş arkadaşlarımla ilgili yorum yapmak isterim" ifadelerinin sorulması üzerine yıldız futbolcu, bu konu hakkında da konuştu. Özil, "Burak Yılmaz'a başarılar diliyorum. Umarım en güzel şekilde sahada kendisini ve Türkiye'yi temsil eder" dedi.

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"Bir daha Almanya adına oynamam"

Almanya Milli Takımı'nı tercih etmesi ve geri dönüp dönmeyeceğiyle alakalı sorulan bir soruya da yanıt veren Mesut Özil, "Almanya'yı tercih etme sebebim olarak o zaman onu gerektiriyordu. O şekilde oldu. Geçmiş zaman. Ben kararımı verdim. Bir daha asla Almanya Milli Takımı adına oynamam" ifadelerini kullandı.

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