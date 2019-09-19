Fenerbahçe Moses ve Isla'yı derbiye yetiştirmek istiyor
SÜPER LİG

Fenerbahçe Moses ve Isla'yı derbiye yetiştirmek istiyor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Kadıköy'de oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Yıldız oyuncu Emre Belözoğlu görev verilmesi durumunda Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek duruma gelirken, Moses ve Isla'da derbiye yetiştirilmek isteniyor.

Haber Merkezi IHA
Emre Belözoğlu görev verilmesi durumunda, Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek.

Emre Belözoğlu görev verilmesi durumunda, Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

  • Öte yandan sakatlıkları bulunan Moses ve Isla takımdan ayrı çalışırken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı. Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü karşılaşmasında görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor. Isla ve Mose'ı da derbiye yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor.

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