Fenerbahçe Moses ve Isla'yı derbiye yetiştirmek istiyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.
- Öte yandan sakatlıkları bulunan Moses ve Isla takımdan ayrı çalışırken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı. Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü karşılaşmasında görev verilmesi halinde forma giymesi bekleniyor. Isla ve Mose'ı da derbiye yetiştirmek isteyen sarı-lacivertlilerde çalışmalar devam ediyor.
📸 Günün antrenmanından fotoğraflar. pic.twitter.com/6yNGBFfTpj
📸 Günün antrenmanından fotoğraflar. pic.twitter.com/6yNGBFfTpj— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 18, 2019
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