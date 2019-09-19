Fenerbahçe Moses ve Isla'yı derbiye yetiştirmek istiyor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler Kadıköy'de oynanacak olan Ankaragücü karşılaşmasına çevrildi. Yıldız oyuncu Emre Belözoğlu görev verilmesi durumunda Ankaragücü karşılaşmasında forma giyebilecek duruma gelirken, Moses ve Isla'da derbiye yetiştirilmek isteniyor.