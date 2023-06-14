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Spor

Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan kar etti

Fenerbahçe, sezon başında Jorge Jesus'un aldırdığı Bruma'yı Portekiz ekibi Braga'ya sattı. Sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyen ikinci yarıda da Braga'ya kiralanan oyuncunun bonservisi için 6.5 milyon Euro ödeme yapılacak.

18:36 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bruma, Fenerbahçe'den Braga'ya transfer oldu.

Bruma, Fenerbahçe'den Braga'ya transfer oldu.

Fenerbahçe, Bruma’nın Portekiz ekibi Braga Kulübü’ne transferiyle ilgili görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın Portekiz’in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, Bruma'nın transferi için 4 milyon 250 bin Euro ödeme yapmıştı. Sarı lacivertliler böylelikle Bruma transferinden 2 milyon 250 bin Euro kar elde etti.


#Fenerbahçe
#Bruma
#Süper Lig
#Braga
27 dakika önce
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