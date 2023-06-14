Fenerbahçe oynatmadığı Bruma'dan kar etti

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna’nın Portekiz’in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız" denildi.

Fenerbahçe, Bruma'nın transferi için 4 milyon 250 bin Euro ödeme yapmıştı. Sarı lacivertliler böylelikle Bruma transferinden 2 milyon 250 bin Euro kar elde etti.