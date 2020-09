​Fenerbahçe Papiss Cisse'yi İstanbul'a davet etti

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe bir forvet oyuncusunu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Vedat Muriqi'in bonuslar dahil 20 milyon euro karşılığında Lazio'ya satılmasının ardından, sarı-lacivertliler kolları sıvadı. Aston Villa'dan Samatta'yı 6 milyon euroya kadrosuna katan Fenerbahçe, Tanzanyalı golcünün ardından bir oyuncuyu daha transfer etmek istiyor.

Papiss Cisse Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Senegalli oyuncu Papiss Cisse'yi transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet etti. Emre Belözoğlu ile telefonda bir görüşme gerçekleştiren oyuncu, İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takımla görüşecek. Ayrıca 35 yaşındaki oyuncunun menajeri de, bugün Fenerbahçe ile masaya oturacak.

31 Ağustos 2018 yılında Alanyaspor'a transfer olan Cisse, geçtiğimiz sezon 38 karşılaşmada görev aldı. Senegalli golcü bu mücadelelerde, 26 gol ve 2 assitle oynadı.

Selçuk Şahin Fenerbahçe'ye geri dönüyor: Emre Belözoğlu detayı 12 sene boyunca Fenerbahçe'de de oynayan 39 yaşındaki Selçuk Şahin, futbolu bıraktığını açıkladı. Şahin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, futbolcu olmak için bütün engelleri aşarak hayallerine kavuştuğunu belirterek, "Benim için rüya gibi geçen tam 22 sene. Her güzel şeyin bir sonu var ve ben de her anını dolu dolu yaşadığım çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım bir kariyerin sonuna gelmiş oldum. Bu cümleyi yazmak gerçekten zor ama bugün itibarıyla profesyonel futbolculuk kariyerime nokta koyuyorum" ifadelerini kullandı."Yeni serüvende görüşmek üzere"Selçuk Şahin yaptığı açıklamanın son kısmında, taraftarlarda merak uyandırdı. "Yeni bir serüven" cümlesini kullanan Şahin, "Bu uzun serüvende istemeden kırdığım, üzdüğüm birileri varsa hakkınızı helal edin. Her son bir başlangıçtır. Başka bir serüvende tekrar görüşmek umuduyla hoşça kalın" dedi.Selçuk Şahin aktif futbolculuk hayatını sonlandırdıFenerbahçe'ye geri dönüyor iddiasıFenerbahçe'de Emre Belözoğlu geçtiğimiz sezon sonunda aktif futbolculuk kariyerini sonlandırmış ve sarı-lacivertli kulüpte görev almaya başlamıştı. Her ne kadar resmi açıklama yapılmasa da Belözoğlu'nun, Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirildiği ve transferlerde sorumlu olduğu öğrenilmişti.Futbolu bıraktığını açıklayan Selçuk Şahin'in Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapacağı iddia edildi. 39 yaşındaki Şahin, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı maç öncesinde, sarı-lacivertli takımın antrenmanını takip etmişti. Galeri: Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerini gol atarak sonlandırdı