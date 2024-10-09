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Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

13:549/10/2024, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'de gözler Samsunspor maçına çevrildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde oyuncuların salonda çalıştığı belirtildi.


Antrenmanın sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 2 grup halinde pas çalışmasıyla devam ettiği, dar alanda yapılan çift kale maçlarla da tamamlandığı aktarıldı.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.



#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Süper Lig

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