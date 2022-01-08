Fenerbahçe savunması alarm veriyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in ilk yarısında kalesine gelen şutların gole dönüşme oranı en yüksek ikinci takım konumunda bulunuyor. Fenerbahçe’nin kalesine gelen isabetli şutların yüzde 38’i golle sonuçlanıyor.
Ligin ilk yarısında takım savunması anlamında sıkıntı yaşayan, bu sıkıntısı da istatistiklere yansıyan sarı-lacivertliler, ikinci yarıda savunma üzerine çalışmalara ağırlık veriyor.
Teknik direktör Vitor Pereira ayrıldıktan sonra dörtlü savunmaya dönen Fenerbahçe’de teknik heyet oyunculara saha yerleşimi, alan savunması ve pozisyon alımı konusunda çalışmalar yaptırıyor. Antrenmanda oyuncular mevkilerine göre sahada yerleşmeleri ve savunma pozisyonları konusunda çalışmalar yapıyor.
Süper Lig'de kalesine gelen isabetli şutların en büyük bölümü gole dönüşen takımlar şöyle;
Kalesine gelen şutların gole dönüşme oranlarına göre ilk 5 takım şöyle;
- Beşiktaş: Yüzde 42
- Fenerbahçe: Yüzde 38
- Antalyaspor: Yüzde 36
- Rizespor: Yüzde 35
- Gaziantep FK: Yüzde 34