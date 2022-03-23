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Fenerbahçe Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile sözleşme uzatıyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, aynı zamanda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularıyla da masaya oturuyor. Genç oyunculara yeni imzalar attıran sarı-lacivertliler, Serdar Aziz ve Altay Bayındır'ın da sözleşmesini uzatıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile sözleşme uzatıyor
Serdar Aziz

Geçtiğimiz hafta genç futbolculara imza attıran Fenerbahçe’de imza sırası tecrübeli isimlerde. Yönetim özellikle Serdar Aziz ve kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.

Serdar Aziz ile anlaşma sağlandı

Yönetim, tecrübeli stoperle 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşırken, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır’ın da sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde olan genç kaleciyle uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.

  • Fenerbahçe’de genç yaşta takım kaptanlığı da yapan Altay Bayındır’ın yönetimin teklifine oldukça olumlu yaklaştığı da belirtildi.

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