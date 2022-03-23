​Fenerbahçe Serdar Aziz ve Altay Bayındır ile sözleşme uzatıyor

Geçtiğimiz hafta genç futbolculara imza attıran Fenerbahçe’de imza sırası tecrübeli isimlerde. Yönetim özellikle Serdar Aziz ve kaleci Altay Bayındır ile yeni sözleşme imzalamayı planlıyor.
Serdar Aziz ile anlaşma sağlandı
Yönetim, tecrübeli stoperle 2+1 yıllık sözleşme konusunda prensipte anlaşırken, 2023 yılında sözleşmesi sona erecek kaleci Altay Bayındır’ın da sözleşmesini uzatmayı planlıyor. Yönetim, Avrupa kulüplerinin de yakın takibinde olan genç kaleciyle uzun süreli yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyor.
- Fenerbahçe’de genç yaşta takım kaptanlığı da yapan Altay Bayındır’ın yönetimin teklifine oldukça olumlu yaklaştığı da belirtildi.
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz ile 2+1 yıllık mukavele imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.https://t.co/irbe9BsnZ4
Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Serdar Aziz ile 2+1 yıllık mukavele imzalanması konusunda anlaşmaya vardı.https://t.co/irbe9BsnZ4— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 13, 2022