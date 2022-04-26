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Spor Fenerbahçe Shakhtar Donetsk iş birliğinden 25 milyon TL gelir
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Fenerbahçe Shakhtar Donetsk iş birliğinden 2.5 milyon TL gelir

Ülker Stadı’nda 19 Nisan Salı günü oynanan ve tüm geliri Ukrayna’daki savaş mağdurlarına destek amacıyla kullanılacak Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçında 5 milyon Grivna yani yaklaşık 2.5 milyon TL gelir elde edildi.

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Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe Shakhtar Donetsk iş birliğinden 2.5 milyon TL gelir
Fenerbahçe- Shakhtar Donetsk

Ukrayna’da yaşanan savaşta mağdur olan insanlara yardım hedefiyle ve ‘Barış İçin Futbol’ sloganıyla 19 Nisan Salı günü Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Shakhtar Donetsk maçında 5 milyon Grivna (2.5 milyon TL) toplandığı bildirildi. Shaktar Donetsk Kulübü’nden yapılan açıklamada, Küresel Barış Turu’nun ilk maçı olan Olympiakos müsabakasında da 3.2 milyon Grivna toplamayı başardıklarını, böylelikle toplamda 8.2 milyon Grivna elde edildiği belirtildi.

11 bin 781 bilet satılmıştı

Kadıköy’de oynanan bu anlamlı maçın biletleri 50, 100 ve 200 TL’den satışa çıkmış ve toplam 11 bin 781 bilet satın alınmıştı. Öte yandan Fenerbahçe, bu maçta futbolcuların giydiği formaları açık artırma sitesinden satarak elde edilecek tüm gelir de Ukrayna’daki mağdur insanların yararında kullanılacak.

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