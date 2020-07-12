Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda 12 Temmuz Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.