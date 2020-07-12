Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Ülker Stadı'nda 12 Temmuz Pazar günü oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolgay, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Cofie, Claudemir, Mert Hakan, Emre Kılınç, Yatabare, Kone.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor karşısına 2 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle Demir Grup Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ve takımla antrenmana çıkan Tolga Ciğerci'nin durumuna ise teknik heyet karar verecek.