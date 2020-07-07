SÜPER LİG

Fenerbahçe Sivasspor ve Denizlispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

TFF maç fikstüründe değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor maçını 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor - Trabzonspor müsabakasını da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Lig'de fikstür değişikliği yapıldı.

Süper Lig'de fikstür değişikliği yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmalarının maç günleri değiştirildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

  • "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak."

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