TFF maç fikstüründe değişikliğe gitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe - Sivasspor ve Denizlispor - Trabzonspor karşılaşmalarının maç günleri değiştirildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
- "Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı. Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak."
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