Fenerbahçe taraftarından derbiye özel koreografi hazırlığı

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi sarı-lacivertli taraftarların özel bir koreografi şovuna hazırlandığı ifade edildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide yarın Galatasaray'ı konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Alexander Djiku, Galatasaray müsabakasıyla sahalara dönebilir. Sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa maçını kaçıran 30 yaşındaki Ganalı stoperin, sarı-kırmızılılara karşı 11'de forma giymesi beklenmiyor.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan ancak takımla çalışmalara başlayamayan Bright Osayi-Samuel'in karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
beIN Sports'ta yer alan habere göre Fenerbahçe taraftarı da derbiye hazırlanıyor. Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda futbolseverleri koreografi şov bekliyor.