Erol Bulut Süper Lig'de 'dalya' diyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek. Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 8 lig maçında görev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı.

İlk takımı Yeni Malatyaspor

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerine 2017'de Yeni Malatyaspor'da başladı. Kartalspor, Yeni Malatyaspor, Elazığspor ve Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük yapan Erol Bulut, 2017-2018 sezonunun 7. haftasında Yeni Malatyaspor'un başına geçti.

Yeni Malatyaspor, Erol Bulut yönetiminde 2017-2018 sezonunu 43 puanla 10. sırada tamamladı. Sarı-siyahlılar, söz konusu sezonda Bulut yönetiminde ligde 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

Semih Şentürk Fenerbahçe'de antrenör olarak görev yapacak Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcularından Semih Şentürk'ün Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev yapacağını açıkladı.Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe formasını 'Genç Semih' olarak yıllarca sırtında taşıyan Semih Şentürk, kariyerine Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde genç sporcularımızı yetiştirerek devam edecek. Kendisine Fenerbahçe Futbol Akademisi Antrenörü olarak yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.2002-2014 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Semih Şentürk, sarı-lacivertli formayla 270 maçta 84 gol ve 54 asistle oynamıştı.

ZTK yarı finalinde Galatasaray'a elendi

Erol Bulut'un başında bulunduğu Yeni Malatyaspor, 2018-2019 sezonunda ise başarılı bir performans ortaya koydu. Sarı-siyahlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 4 takım arasına kalmayı başardı ancak yarı finalde Galatasaray'a elenmekten kurtulamadı.

Galatasaray ile kupada oynanan rövanş maçının ardından Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut'la yollar ayrıldı. Bulut yönetiminde 29 lig maçına çıkan Malatya ekibi, 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı. Sarı-siyahlı takım, 2018-2019 sezonunu 47 puanla 5. basamakta tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti.

Alanyaspor'da çıkışını sürdürdü

Erol Bulut, 2019-2020 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da görev yaptı ve sergilenen başarılı futbolun mimarlarından oldu. Turuncu-yeşilli takım, Bulut yönetiminde 8 hafta liderlik koltuğunda oturduğu sezonu 57 puanla 5. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Bulut, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Aytemiz Alanyaspor'u finale taşıdı. Alanya temsilcisi, finalde Trabzonspor'a 2-0 yenilerek ikincilikle yetindi. Görev yaptığı takımlarda oynattığı etkili futbolla dikkati çeken Erol Bulut, 1995-1999 yıllarında formasını giydiği Fenerbahçe'ye bu sezon başında teknik adam olarak döndü.

Ligde 99 maçta 40 galibiyet

Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de 99 maçta görev yaptı. Üç ayrı takımda çıktığı bu müsabakalarda 40 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 yenilgi yaşayan Bulut, 1,49 puan ortalaması yakaladı.

Volkan Demirel'in bilinmeyen transfer hikayesi: 2. Lig ekibinin kapısından döndü, Fenerbahçe'ye transfer oldu Volkan Demirel'in sarı-lacivertli takıma transferinden önce Yıldırım Bosnaspor'un kapısından döndüğü öğrenildi. O dönemde 2. Lig'de boy gösteren Yıldırım Bosnaspor'da yönetici Ercan Gül, Boşnak Dünyası TV'de yaptığı açıklamada Demirel'le ilgili bilinmeyen transfer detayını şu sözlerle anlattı;"Volkan ve Egemen'i alacaktık""Kartalspor'da o zaman kalede Volkan Demirel var. Bir de Egemen (Korkmaz) var. Onları almaya karar verdik. Futbolcu satmıştık, paramız da vardı.""Başkan 200 bin TL istedi""Elimizdeki parayı gazete kağıdına sardık, Kartalspor Kulübü'ne gittik ve başkanla görüştük. Başkanla pazarlık yapıyoruz, 200 bin TL istedi. Biz ise 125 bin önererek 'Bakın paramız hazır, kabul edin hemen gidelim transferi bitirelim' dedik.""Fenerbahçe istiyor' dedi""Kendisi oyuncuyu Fenerbahçe'nin de istediğini söyledi. Biz kendisinin fiyat yükseltmeye çalıştığını düşünerek vazgeçtik. Volkan olmayınca otomatikman Egemen'i de alamadık." "Bize gelseydi belki de Fenerbahçe'ye transfer olamayacaktı""İnsanın futbolda biraz da şansı olacak. Volkan, Yıldırım Bosna'ya gelseydi belki de hiç Fenerbahçe'de oynayamayacaktı. Bu da kaderin bir cilvesi."Şampiyonlar Ligi hesabı, yayınladığı videoyla Volkan Demirel'in doğum gününü kutladı.pic.twitter.com/FmH1tdNcwz— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 27, 2020 Volkan Demirel'den futbola veda

Emre Belözoğlu açıkladı: Onu takımın merkezinde görüyorum Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ve kulüp başkanı Ali Koç ile çok iyi ilişkilere sahip olduklarını vurguladı.Sportif direktörlük görevi çerçevesinde Erol Bulut ve Ali Koç'a en iyi şekilde yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Belözoğlu, "Konumumu, Fenerbahçe'ye faydalı hale getirmek dışında hiçbir şey olarak düşünmüyorum. Sadece, bulunduğum koltukta 'Fenerbahçe'ye nasıl daha yararlı olurum' diye çalışıyorum. Çok iyi bir başkanımız ve teknik direktörümüz var. Ben onlara yardımcı oluyorum. İnşallah şampiyon olalım, en büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.Maçların pozitif vakalar dolayısıyla hükmen tescil edilmesine ilişkin fikirleri sorulan Belözoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özelinde tam değerlendirdiğimiz bir durum değil ama sporcu gözüyle herkesin ortak noktada birleşeceği bir yapı oluşursa kulüp olarak destekleriz. Hep beraber tartışılarak bir noktaya varılması gereken bir durum var. 14-15 rakamı bulacaksa oynayamayacak durumdaki oyuncu, federasyonun bu işin sorumluluğunu alması gerekiyor. Tek elden, tek yapı içinde bir sağlık merkezi kurulup bunun hayata geçirilmesi lazım. İnsan sağlığının burada ön planda olması gerekiyor. Federasyonun tek merkezli bir test organizasyonu yapması herkes için daha sağlıklı olacaktır.""Planlı bir yapılanmamız var"Emre Belözoğlu, neredeyse her konuda planlı bir yapılanmaya sahip olduklarının altını çizdi.Yeni bir takım olduklarını hatırlatan deneyimli futbol adamı, "Takımın bir oluşum içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yeni bir takımız. Birbirleriyle yeni oynamaya başlayan oyuncuların olduğu bir takımda kayıplar olacaktır. Futbolda bunlar var. O dönem bizim kazanırken gösterdiğimiz reaksiyon önemlidir. Kazanma isteğini devam ettirme ve kaybettiğimizde kırılganlığa izin vermeme karakteri bizlerde mevcut. Oyuncuya o yıkılma fırsatını vermeyecek ortamları hazırlamak bizim görevimiz. Biz bu yapıdaki oyuncuları tercih ettik ve onlara inancımız tam. Planlı bir yapılanmamız var" diye konuştu."Selçuk Şahin koordinatör görevinde olacak"Emre Belözoğlu, eski futbolcuları Selçuk Şahin'in idari koordinatörlük görevini üstleneceğini belirtti.Selçuk'un Samandıra'yı bilen iyi bir Fenerbahçeli olduğunu aktaran Belözoğlu, "Selçuk, idari menajer Volkan abinin (Volkan Ballı) idari koordinasyon kısmında olacak. Koordinatör görevi olacak. İkimizin de yönetsel anlamda tecrübemiz fazla değil. Selçuk Samandıra'yı bilir, iyi Fenerbahçelidir. Bize çok desteği var. Gizli değil, aşikar bir kahraman. Selçuk, camianın önemli değerlerinden biri, birçok jenerasyonu yakalayabilecek bir isim. Ben Selçuk'u çok önemli buluyorum. Katkısı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. "Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum"Yeni transferleri Mert Hakan Yandaş'ın sezona çok iyi başladığını ancak sonra bir kasık problemi yaşadığını aktaran deneyimli futbol adamı, şöyle devam etti:"Sezon başı kampından çıktığında çok iyi hissedersin kendini ama hemen sakatlanırsan direkt geri gidersin. Oyuncu tekrar sezon başına başlamış gibi bir sürece girdi. Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum. Oynayan arkadaşını motive eder ve dışardan destek verir. Ameliyat olmasına ilişkin bir durum yok. Adaptasyonla alakalı bir sorun görmüyorum." "Ligdeki tabloya göre bir prim sistemi oluşturduk"Emre Belözoğlu, ligdeki puan durumuna göre bir prim sistemi oluşturduklarını açıkladı.Prim sistemine göre galibiyetin de bir kriterinin olması gerektiğinin altını çizen Belözoğlu, "Yeni bir prim sistemi oluşturduk. Galibiyetin de bir kriteri olması lazım. Fenerbahçe'nin beklediği bir tablo var. Ligde o tabloya göre bir prim sistemimiz var" diye konuştu.Transfer döneminde en çok Mert Hakan Yandaş'ın transferinde zorlandıklarını ifade eden Belözoğlu, "Bu transferde oyuncu da çok zorlandı. Biz kimsenin elinden oyuncu kapmadık. Bizler bundan pay sağlayacak insanlar değiliz. Fenerbahçe güçlü bir camia ama bizim gücümüz Fenerbahçe'den geliyor. Fenerbahçe'nin gücü olmasaydı biz bu oyuncuları buraya getiremezdik" şeklinde görüş belirtti.Futbol oynadığı dönemde 31-32 yaşından sonra oyuncu izlemeye başladığını anlatan Belözoğlu, şunları kaydetti:"Önümüzdeki transfer dönemlerini yeni bir planlama içinde organize etmeye çalışıyoruz. Buna devre arası da dahil. Bizim güçlü bir kadromuz var ama devre arasına kadar önümüzde 2 aylık bir süre var. Bunlar dinamik süreçler. Hocamız, başkanımız ve ben bir karar verirsek bir şekilde aksiyon alırız. Mevcutta iyi, geniş bir yapı oluştuğunu düşünüyorum. Samandıra'da yetki Erol hocada. Erol hocanın rahatı, huzuru ve başarısı eşittir Fenerbahçe'nin başarısı. Samandıra bizim evimiz zaten. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra'da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz. Onun Fenerbahçe’ye bağlılığını onunla yaşadıkça çok daha iyi anlıyorum.""Ben futbol adamıyım"Fenerbahçe Sportif Direktörü, hayatı boyunca tüm zamanını futbola ayırdığını belirtti.Hep sahada yaptıklarıyla anıldığını vurgulayan Belözoğlu, "Ben futbol adamıyım. Futbola gerçekten gönlümü, ruhumu, zamanımı ayırdım. Futbol dışında hiçbir şeyle bugüne kadar anılmadım. Ben her şeyi sahanın içinde yaptım. Olumlu ve olumsuz şeyler de olsa hepsi sahanın içindeydi. Benim hayatım futbolla devam edecek. Ben futbolun içinde kalmaya çalışıyorum. Hepimizin kendine ait özel hayatı var. Ben nasıl bir insan olduğumu biliyorum ve her zaman hedeflerim için çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı."Hocamızla aramızın bozulması imkansız"Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut ile aralarının bozulmasının mümkün olmadığını ifade etti.Son dönemde kamuoyunda ikilinin anlaşamayacağı yönünde çıkan haberlere değinen Belözoğlu, "Hayalimde sadece Fenerbahçe'nin başarısı var. Erol hoca benim takım arkadaşım. Biz birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Samimidir, oyuncuyla konuşur. Ben, Erol hocanın çok başarılı olacağına inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu. "Ömer Faruk Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu"Samandıra ile Dereağzı'nın birleştirilmesi projesinn 1,5 seneyi bulacağını anlatan Belözoğlu, altyapıda çok özel oyuncular bulunduğunu da ifade etti.Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'ın çok özel ve yetenekli bir futbolcu olduğuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Bir oyuncunun oynamasıyla alakalı yetki teknik adamdadır. Oyuncuya sorumluluk yüklerken terazi yok. Her oyuncunun kendine has özellikleri vardır. Ömer, özel yetenek. 18-22 yaş bandı, genç oyuncuların gelişimi açısından çok önemli. Bunlar oynayarak oyunculuğunu geliştireceği seneler. Biz Ömer Faruk'un geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek oturacak konuşacağız, onunla alakalı planımız sunacağız. Sahanın içinde herkes yalnızdır. Böylesine büyük takımlarda oynamak için ortaya ciddi irade koymanız gerekir." Emre Belözoğlu'ndan taraftara Ömer Faruk Beyaz müjdesi"Gökhan-Caner özel oyuncular"Takımda Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi tecrübeli isimler bulunduğunu ve teknik direktörlerin böyle özel oyunculara ihtiyaç duyduğunu ifade eden Belözoğlu, şunları aktardı:"Takımdaki oyuncu yapısına ve defosuna hakimiz. Oyuncuları biliyoruz. Futbolcu olarak da Emre'nin hocası olmak kolay değildi. Özel oyuncular bazen farklı davranılmayı beklerler. Gökhan-Caner özel oyuncular. Buranın içinden giden çocuklar. Bazen tolere edebileceğimizi de biliyorlar. Bizim yabancı oyuncularımız içinde kaptanlık yapan çok oyuncu var. Ben rakip olarak dışarıdan baksam en çabuk bunlar kafayı kaldırır diye düşünürüm. Fenerbahçe'ye ikincilik yetmez, bazen şampiyonluk da yetmez. Detaylara fazlaca hakimiz. Biz gerçeklerimizi biliyoruz. Mevcudun içinden gidiyoruz."Transfer döneminde Nabil Dirar'ın gönderilmesi konusunda teknik direktör Erol Bulut ile görüştüklerinin altını çizen Belözoğlu, "Dirar takımdan ayrı çalışıyor, resmi bir tebliğimiz olmadı. Biz bunu oyuncunun ve kulübün haklarını koruyacak şekilde yürütüyoruz. Menajeriyle de görüştük. Süreç dinamik ilerliyor. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. Sportif değerlendirme, sportif kararlar hocayla oturup verdiğimiz kararlar. Hiçbir oyuncuyla maaş indirimiyle alakalı görüşme yapmadık. Sportif hedefleri olan çok büyük bir camiayız. Fenerbahçe'nin itibarını zedelemeyiz. Hiçbir oyuncuya bize maaş indirimi yapacaksın diye bir şey dayatmadık" diye konuştu.Fenerbahçe'de olay iddia: İdmanda yumruklar havada uçuştuHayatı boyunca herkesin hayatına elinden geldiğince dokunmaya çalıştığını ve bunların katkısını gördüğünü vurgulayan Belözoğlu, "Benim koltuğum Avrupa'da daha farklı. Burada da biraz oraya evrilmesi lazım ama kolay olacak bir şey değil. Önümüzdeki sene beklentiler daha yükseliyor. Sezon iyi gitmezse başka bir senaryo karşımıza çıkacak. Mevcutta rasyonel hedeflerimiz vardı, bunu kabul etmemiz lazım. Ben mevcut kadronun beraber oynadıkça Avrupa'da da mücadele edebilecek bir kadro olduğunu düşünüyorum. Bu sezon şampiyon olalım gerisi tatlı dertler" şeklinde görüş belirtti.Deniz Türüç konusunda son gün bir talep geldiğini, bunu başkan Ali Koç ve teknik direktör Erol Bulut ile konuşarak değerlendirdiklerini aktaran Belözoğlu, şöyle konuştu:"Oyuncuları bu pazarda kullanabilecek süreçleri yaşamamız lazım. Spor ekonomisinin ilerlemesi adına en büyük hedefimiz bu. Vedat'ın transferi bu sene elimizi çok güçlendirdi. Türk oyuncuların burada misyonu tamamladıktan sonra Türkiye'yi, Fenerbahçe'yi temsil etmelerini isterim. Birçok oyuncuyla Avrupa ile ilgili görüşmeler oluyor. Fenerbahçe'nin önceliği sportif başarı. Bunu da göz ardı etmemesi lazım. Ferdi, sezon başı oynadı, hoca değerlendirdi. Bunlar teknik konular. Ferdi çok yetenekli bir oyuncu. En değerli potansiyel genç oyuncularımızın başında Ferdi geliyor. Ferdi konusunda sadece Şenol hocayla bir görüşme yaptım. Tabi tercih etsin isterim milli takımı ama bunlar oyuncuların kendi karar vermesi gereken konular. Ferdi bizde geçen sene de bu sene başında da iyi maçlar oynadı. İlk Tahir hoca oynattı, oyunculara değer verdiğimizi hissettirmemiz lazım. Oyuncuların doğru menajerlerle çalışması gerekiyor.""Konu futbol olunca gözümü hiçbir şey korkutmuyor"Emre Belözoğlu, futbol konusunda gözünün hiçbir şeyden korkmadığını ifade etti.Başarıyı ve başarısızlığı beraber sahipleneceklerini dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:"Hedeflerim arasında açıkçası sezona başladığımızda Fenerbahçe odaklı olduğumu söylemek zorundayım. Fenerbahçe odaklı hareket ettiğimi, bunun zorunda olduğumu, sürecin beni öyle ilerlettiğini söyleyebilirim. Ülke genelinde bir felsefe inşa edebilmek benim hayalim. Hedef futbola katkı vermek. Fenerbahçe başarılı olursa, biz de bundan nasibimizi alırsak bunun karşılığı olarak Türk futboluna da bunun bir katkısı olacak diye inanıyorum. Bu işin ekonomisini, yönetsel kısmını bilmek önemli ama saha içine akıl koyacak hamleleleri yapmak çok değerli hale geldi Türk futbolu için. Futboldan başka hedefim, hayalim yok. Şu an önemli bir koltukta oturuyorum, birçok insan bize güveniyor. Yüzlerini kara çıkarmamak adına elimizden geleni yapıyoruz.""Hakemlerin üzerinde baskı kurulmasına karşıyız"Emre Belözoğlu, hakemler üzerinde baskı kurulmasına karşı olduklarını ifade etti.Hakemlerin algıya yenik düşmesini istemediklerini vurgulayan Belözoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Hakemlerin algılara yenik düşmesini istemiyoruz. Algıyla hakemlerin etkilenmeye çalışılmasından ve etkilenmesinden rahatsızız. Biz hakemler üzerinde baskı oluşturmak niyetinde, amacında değiliz. Fenerbahçe Kulübü olarak hakemin içerdeki hatasıyla, kasıtlı tavrını fark edebilecek beceriye ve bilgiye, reaksiyonel camia gücüne de sahibiz, bunu herkes bilsin isterim. Hakemlere inanıyor ve güveniyorum. Kasıtla hata arasındaki farkı görebilecek bilgi becerimiz var. Fenerbahçe Kulübü olarak futbola değer katan, futbola hizmet eden herkesin yanınızdayız."