​Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün saat 20.45'te Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise Ülker Stadı’nda, 2-1’lik skor avantajını koruyarak, bu sezon hedef olarak koyduğu çifte kupa yolunda adını finale yazdırmak istiyor.