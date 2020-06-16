ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

Fenerbahçe-Trabzonspor

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Rövanş karşılaşmasında, Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Şampiyonluk potasından uzaklaşan ve yarı finaldeki ilk maçta 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nı almayı hedefleyen bordo-mavililer ise hedefinden kopmak istemiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fenerbahçe-Trabzonspor

​Fenerbahçe-Trabzonspor

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bugün saat 20.45'te Kadıköy’de karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında Trabzon’da oynanan ilk maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, 2 ve üstündeki farklı galibiyetler ile 1-0’lık sonuç halinde tur atlayan taraf olacak. Trabzonspor ise her türlü beraberlik ve galibiyet halinde adını finale yazdıracak. Mücadelenin 2-1 sarı-lacivertlilerin lehine tamamlanması durumunda ise uzatma bölümleri oynanacak.

Süper Lig’de şampiyonluk potasından uzaklaşan sarı-lacivertliler, adını finale yazdırarak kupa hasretine son vermeyi amaçlıyor. Bordo-mavililer ise Ülker Stadı’nda, 2-1’lik skor avantajını koruyarak, bu sezon hedef olarak koyduğu çifte kupa yolunda adını finale yazdırmak istiyor.

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