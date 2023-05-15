Abdulkadir Bitigen
Ligin 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan
20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay
20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu
17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan
20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen