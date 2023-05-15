Ligin 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle: