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Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor derbisinin hakemi açıklandı

Süper Lig'de perşembe günü oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek.

12:06 . 15/05/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdulkadir Bitigen

Abdulkadir Bitigen

Ligin 34. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Trabzonspor'u konuk edeceği maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın programı ve karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şöyle:


Yarın

17.00 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan

20.00 Corendon Alanyaspor-Arabam.com Konyaspor: Çağdaş Altay

20.00 İstanbulspor-Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu


17 Mayıs Çarşamba

17.00 Medipol Başakşehir-HangiKredi Ümraniyespor: Burak Pakkan

20.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor: Ümit Öztürk

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: Kadir Sağlam


18 Mayıs Perşembe

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Abdulkadir Bitigen
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