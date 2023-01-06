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Fenerbahçe transfer edecekken Manchester United tüm planı bozdu

Devre arası transfer döneminde forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan Vincent Aboubakar'ı istedi. Suudi basını, sarı lacivertlilerin resmi teklif yaptığı Aboubakar için Manchester United'ın da girişimlerde bulunduğunu ve oyuncunun İngiltere gitmek istediğini iddia etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe transfer edecekken Manchester United tüm planı bozdu
Jorge Jesus - Fenerbahçe

Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski forveti Aboubakar geldi.

Kamerunlu futbolcu için girişimlerde bulunulan futbolcu için Manchester United'ın da resmi teklif yaptığı belirtildi.

Suudi basını, oyuncunun Manchester United'da oynamak istemesinden dolayı bu transferin gerçekleşmesinin beklendiğini iddia etti.

  • Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr forması giyebilmesi için Suudi Arabistan takımının kadrodan bir yabancı oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Kulüpten ayrılacak futbolcunun bu gelişmeler sonrasında Aboubakar olabileceği aktarıldı.
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