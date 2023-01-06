Fenerbahçe transfer edecekken Manchester United tüm planı bozdu

Devre arasında forvet takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski forveti Aboubakar geldi.

Kamerunlu futbolcu için girişimlerde bulunulan futbolcu için Manchester United'ın da resmi teklif yaptığı belirtildi.

Suudi basını, oyuncunun Manchester United'da oynamak istemesinden dolayı bu transferin gerçekleşmesinin beklendiğini iddia etti.

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr forması giyebilmesi için Suudi Arabistan takımının kadrodan bir yabancı oyuncuyu göndermesi gerekiyor. Kulüpten ayrılacak futbolcunun bu gelişmeler sonrasında Aboubakar olabileceği aktarıldı.