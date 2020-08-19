Fenerbahçe'de Sinan Gümüş belirsizliği son buldu: Kulüp binasına gelip imzayı attı

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe önemli bir ismi daha kadrosuna kattı.

Daha önce Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak, Mame Thiam ile anlaşan sarı lacivertlilerde Emre Belözoğlu'nun gayretleri meyvelerini vermeye devam ediyor.

Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmak için atılan adımlar bir bir neticelenirken Sinan Gümüş transferi de sonlandı.

Geçen sezon ilk yarıda İtalya Serie A ekibi Genoa'da oynayan, ikinci yarıda ise Fraport TAV Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık anlaşma imzalayan Fenerbahçe, resmi açıklamayı kısa süre içinde yapacak.

Öte yandan Sinan Gümüş sosyal medya hesabından Fenerbahçe'yi takip ederek imzanın sinyalini verdi.



