Fenerbahçe transferi kendi içinden yaptı

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak yaşı sebebiyle lisansı ilk aşamada çıkartılamayan Eljif Elmas sonrasında ise transfer dönemi kapandığı için U21 takımında fırsat bulabilmişti.

Van Persie'nin Feyenoord'a transferi sonrasında yabancı kontenjanı 13'e düşen sarı lacivertlilerde yönetim, bu kontenjanı sezon başında kadroya katılan Eljif Elmas'la dolduracak.

Aykut Kocaman'ın "En önemli alternatiflerimden biri olacak" dediği Makedon futbolcunun sezonun ikinci yarısında bir çok maçta forma giymesi bekleniyor.

"Eljif Elmas henüz 18 yaşına girdi. Bu oyuncuyu kurtarıcı olarak lanse etmek kulübe de bana da oyuncuya da zarar veriyor. Şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu değil. Bu yeteneklerini sürdürürse harika bir takım oyuncusu olacak. Oğuz Kağan’dan da Eljif’ten de beklentim; 1 buçuk 2 sene sonra Fenerbahçe’nin ana iskelet kadrosunda yer alacağını düşünmekteyim, oraya götürmek daha makul."