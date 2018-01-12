SÜPER LİG

Fenerbahçe transferi kendi içinden yaptı

Fenerbahçe'de Van Persie'nin takımdan ayrılmasının ardından herkes yeni bir transferin yapılmasını beklerken sarı lacivertli yönetim bu kontenjanı Eljif Elmas'la doldurdu. Sezon başında transfer edilen genç futbolcu sezonun ikinci yarısında A Takım kadrosunda yer alacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin ikinci yarısında Eljif Elmas'ı A Takım'da kullanacak.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin ikinci yarısında Eljif Elmas'ı A Takım'da kullanacak.

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ancak yaşı sebebiyle lisansı ilk aşamada çıkartılamayan Eljif Elmas sonrasında ise transfer dönemi kapandığı için U21 takımında fırsat bulabilmişti.

Van Persie'nin Feyenoord'a transferi sonrasında yabancı kontenjanı 13'e düşen sarı lacivertlilerde yönetim, bu kontenjanı sezon başında kadroya katılan Eljif Elmas'la dolduracak.

Aykut Kocaman'ın "En önemli alternatiflerimden biri olacak" dediği Makedon futbolcunun sezonun ikinci yarısında bir çok maçta forma giymesi bekleniyor.

  • "Eljif Elmas henüz 18 yaşına girdi. Bu oyuncuyu kurtarıcı olarak lanse etmek kulübe de bana da oyuncuya da zarar veriyor. Şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu değil. Bu yeteneklerini sürdürürse harika bir takım oyuncusu olacak. Oğuz Kağan’dan da Eljif’ten de beklentim; 1 buçuk 2 sene sonra Fenerbahçe’nin ana iskelet kadrosunda yer alacağını düşünmekteyim, oraya götürmek daha makul."

İşte Fenerbahçenin yeni transferi süper yetenek
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İşte Fenerbahçenin yeni transferi süper yetenek

Makedonya'da çok büyük bir yetenek olarak görülen 17 yaşındaki Eljif Elmas Fenerbahçe'ye transfer oldu. İşte süper genç yetenek Eljif Elmas'ın görüntüleri.


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