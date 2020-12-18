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Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Geri döndü

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, eski oyuncusu Marko Guduric'i 2022-2023 sezonun sonuna kadar kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Guduric ​2017-2019 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Guduric ​2017-2019 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen, sonrasında ise NBA ekiplerinden Memphis Grizzlies'de görev yapan Sırp guard Marko Guduric, yeniden Fenerbahçe'ye döndü. Guduric, sarı-lacivertli ekip ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2017-2019 yılları arasında formamızı giyen başarılı şutör guard Marko Guduric (1.96, 1995) ile 2022-23 sezonunun sonuna dek anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Marko Guduric’e hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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