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Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

14:5012/01/2025, Pazar
DHA
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Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ligde ikinci sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.


Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.


Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.






#Fenerbahçe
#TÜMOSAN Konyaspor
#Süper Lig

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