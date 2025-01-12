Fenerbahçe TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı idmanla tamamladı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.
Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün akşam saatlerinde Konya'ya gidecek.