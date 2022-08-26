Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.
Fenerbahçe UEFA'dan ne kadar para kazanacak?
- UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon euro gelir elde etti.
📸 Maçtan kareler! #FBvAW pic.twitter.com/V0cf71wz21
📸 Maçtan kareler! #FBvAW pic.twitter.com/V0cf71wz21— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 25, 2022