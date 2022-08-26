Spor Fenerbahçenin UEFAdan kazandığı para belli oldu
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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında 2-0 yendiği Austria Wien'i rövanş mücadelesinde 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe'nin, UEFA'dan kazandığı para da belli oldu. Peki, Fenerbahçe, UEFA'dan ne kadar para kazandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe UEFAdan ne kadar para kazanacak?
Fenerbahçe UEFA'dan ne kadar para kazanacak?

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Fenerbahçe, 12. dakikada İsmail Yüksek'in golüyle öne geçti. Ataklarını sürdüren Fenerbahçe, 44. dakikada İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkarsa da bir dakika sonra Martins'in golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, 70. dakikada bir kez daha İrfan Can Kahveci'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı. Mert Hakan Yandaş'ın 79. dakikadaki golüyle skoru 4-1'e getiren sarı-lacivertliler, sahadan bu sonuçla galip ayrıldı.

Fenerbahçe UEFA'dan ne kadar para kazanacak?

  • UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılmaya hak kazanan Fenerbahçe'nin alacağı para da belli oldu. Sarı-lacivertli takım, 'ayakbastı' parası olarak 3.6 milyon euro gelir elde etti.

ÖZET | Fenerbahçe-Austria Wien: 4-1
SPOR
ÖZET | Fenerbahçe-Austria Wien: 4-1

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