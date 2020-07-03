Caner Erkin'e yurt dışından talipler var: İşte gelen o teklifler

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan milli sol bek Caner Erkin’e yurt dışından iki teklifin olduğu belirtildi. İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve İskocya’dan Glasgow Rangers takımları da tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Takımlar, menajeri vasıtasıyla kendisine transfer teklifini iletti. İki kulübün de Caner’e 1 milyon euro yıllık ücret teklifi ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki sol bek ise Türkiye’de futbol kariyerini sürdürmek istiyor. Caner’i Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray da transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.Sinan Gümüş de istiyorKadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyorYönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.Fenerbahçe'ye döneceği konuşulan Caner Erkin, 'Fener Ol' kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı(🖇Ajansspor) pic.twitter.com/Bnfrozf0W2— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020