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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği ​Caner Erkin'e Maccabi Tel Aviv ve Glasgow ​Rangers talip oldu

Caner Erkin'e yurt dışından talipler var: İşte gelen o teklifler

Sezon sonunda Beşiktaş ile ayrılacağı açıklanan Caner Erkin için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dışında talipler olduğu ortaya çıktı. Maccabi Tel Aviv ve Glasgow Rangers, Caner Erkin için transfer teklifinde bulundular. Daha önce Caner Erkin'in Fenerbahçe ile anlaştığı haberleri çıkmış fakat resmiye kazanmamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Caner Erkin bu sezon 33 karşılaşmada 3 gol ve 11 asistle oynadı.

Caner Erkin bu sezon 33 karşılaşmada 3 gol ve 11 asistle oynadı.

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan milli sol bek Caner Erkin’e yurt dışından iki teklifin olduğu belirtildi. İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve İskocya’dan Glasgow Rangers takımları da tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istiyor.

Takımlar, menajeri vasıtasıyla kendisine transfer teklifini iletti. İki kulübün de Caner’e 1 milyon euro yıllık ücret teklifi ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki sol bek ise Türkiye’de futbol kariyerini sürdürmek istiyor. Caner’i Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray da transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.Sinan Gümüş de istiyorKadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyorYönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.Fenerbahçe&#39;ye döneceği konuşulan Caner Erkin, &#39;Fener Ol&#39; kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı(🖇Ajansspor) pic.twitter.com/Bnfrozf0W2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020

  • Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor
  • Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak, yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılacağını ifade etmişti. Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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