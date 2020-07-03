Caner Erkin'e yurt dışından talipler var: İşte gelen o teklifler

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan milli sol bek Caner Erkin’e yurt dışından iki teklifin olduğu belirtildi. İsrail’den Maccabi Tel Aviv ve İskocya’dan Glasgow Rangers takımları da tecrübeli futbolcuyu transfer etmek istiyor.
Takımlar, menajeri vasıtasıyla kendisine transfer teklifini iletti. İki kulübün de Caner’e 1 milyon euro yıllık ücret teklifi ettiği öğrenildi. 31 yaşındaki sol bek ise Türkiye’de futbol kariyerini sürdürmek istiyor. Caner’i Fenerbahçe’nin yanı sıra Galatasaray da transfer etmek istiyor.
- Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor
- Caner Erkin için menajeri Batur Altıparmak, yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'tan ayrılacağını ifade etmişti. Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
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