Fenerbahçe Vedat Muriqi için Lazio ile anlaştı

Fenerbahçe'nin sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında Rizespor'dan transfer ettiği Vedat Muriqi, Lazio'ya transfer oluyor. Sarı-lacivertliler, italyan kulübüyle hemen hemen her konuda anlaştı.

La Lazio Siamo Noi'nin haberine göre Fenerbahçe, Lazio'nun 16 milyon euro + 2 milyon euro da bonservis teklifini kabul etti. İtalyan ekibinin ilk teklifi 15 milyon euroydu, sarı-lacivertliler ise kapıyı 25 milyon eurodan açmıştı.

Taksit sayısı belli değil

Haberin detayında Lazio'nun 16 milyon euroluk kısmı 3 taksit halinde ödemek istediği, Fenerbahçe'nin ise en fazla 2 taksiti kabul ettiği iddia edildi.

Vedat'a 2 milyon euro

Serie A ekibi Lazio'nun Vedat Muriqi için 5 yıllık sözleşme ve maaş olarak da 2 milyon euro önerdiği haberde kaydedilirken, Muriqi'in İtalyan temsilcisine 'evet' dediği ifade edildi.





Vedat Muriqi yerine Papiss Cisse veya Famara Diedhiou İtalyan ekibi Lazio, Fenerbahçe’nin golcüsü Vedat Muriqi’i transfer etmek için ısrarını sürdürüyor. İtalyan kulübü bonuslarla 20 milyon euro bonservis bedeli önerirken, sarı- lacivertli yönetim ise bir sonraki satıştan pay almak istiyor. İki kulüp arasındaki görüşmeler sürerken, Vedat Muriqi de Lazio’da oynamak istiyor. İtalya Serie A’nin kendisine en uygun lig olduğunu düşünen Kosovalı golcü, iki kulübün anlaşması durumunda Lazio’nun teklifini değerlendirmek istiyor.Cisse ile 1 yıllık sözleşmeFenerbahçe, Vedat Muriqi’in takımdan ayrılması halinde Alanyaspor’dan Erol Bulut’un eski oyuncusu Papiss Cisse’nin transferi için harekete geçecek. Sarı- lacivertliler, bonservisi elinde olan tecrübeli golcüyle 1 yıllık bir sözleşme yapmayı planlıyor. Famara Diedhiou iddasıİngiliz basını ise F.Bahçe’nin, Vedat Muriqi’nin yerini Championship ekiplerinden Bristol City’den Famara Diedhiou ile doldurmayı planladığını öne sürdü. 27 yaşındaki Senegalli forvetin 1 yıl sözleşmesi kalmasının transferi kolaylaştırdığı kaydedildi. Diedhiou, bu sezon 44 maçta 14 golle takımının en skoreri olurken, toplamda ise 124 maçta 41 gol attı.Beşiktaş'a Alman golcü: Erdal Torunoğulları menajeriyle görüştüFenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Galeri: Fenerbahçe'de Erol Bulut kanunları

Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir? Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos ile anlaştığı iddia edildi.La Provincia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağına yer verildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.Barcelona'yı reddettiğini söylemiştiLemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı. Mauricio Lemos kimdir?28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Mauricio Lemos'u aşağıdaki linkten izleyebilirsinizFenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir?Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafıFenerbahçe'den Mesut Özil hamlesi: Bonservis ve maaşa gerek yok