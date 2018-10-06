Fenerbahçe'de 2 oyuncu daha kadro dışı bırakılacaktı

Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu kararın perde arkasında ise Cocu’nun verdiği rapor olduğu bildirildi.

Hürriyet'te yer alan haberde Cocu’nun raporunda Volkan Demirel’in futbolcuların yanında kendisine akıl verdiği, otorite kuramadığını, yardımcılarının sözlerini dinlemediğini belirttiği iddia edildi. Hollandalı çalıştırıcının verdiği raporda Aatif’in de Fransızca konuşan ve Arap kökenli oyuncular üzerinde Dirar ile birlikte etkili olduğu belirtildi. Bu raporda bu üç futbolcunun yanı sıra Mehmet Topal ve Valbuena’nın da olduğu ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.

Volkan Demirel: Hayırlısı olsun

Ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Volkan Demirel’in Comolli ile Rizespor maçından sonra tartışmasının bu kararda etken olduğu.

Volkan Demirel kadro dışı bırakılması ile ilgili, “Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken gazeteci Zeki Uzundurukan, tecrübeli file bekçisi Volkan'ın kadro dışı bırakılmasının sebebinin oyuncunun Rizespor maçında Comolli'ye sert çıkışı olduğunu belirtti.Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve hali hazırda takımın birinci kaptanı olan Volkan Demirel'in kadro dışında kalması taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.Sarı lacivertli taraftarların bir çoğu konuyla ilgili 'vefasızlık' vurgusu yaptı. Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar'ın kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ekim 2018 Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdıFenerbahçe'de 3 isim kadro dışı