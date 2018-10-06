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Fenerbahçe'de 2 oyuncu daha kadro dışı bırakılacaktı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın yanı sıra Mehmet Topal ile Valbuena'nın da kadro dışı bırakılacak futbolcular listesinde yer aldığı belirtildi. Ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.

Haber Merkezi Diğer
Volkan Demirel ve Mehmet Topal 3-0'lık Rizespor mağlubiyeti sonrası tribündeki taraftarlarından özrü dilemişlerdi.

Volkan Demirel ve Mehmet Topal 3-0'lık Rizespor mağlubiyeti sonrası tribündeki taraftarlarından özrü dilemişlerdi.

Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu kararın perde arkasında ise Cocu’nun verdiği rapor olduğu bildirildi.

Hürriyet'te yer alan haberde Cocu’nun raporunda Volkan Demirel’in futbolcuların yanında kendisine akıl verdiği, otorite kuramadığını, yardımcılarının sözlerini dinlemediğini belirttiği iddia edildi. Hollandalı çalıştırıcının verdiği raporda Aatif’in de Fransızca konuşan ve Arap kökenli oyuncular üzerinde Dirar ile birlikte etkili olduğu belirtildi. Bu raporda bu üç futbolcunun yanı sıra Mehmet Topal ve Valbuena’nın da olduğu ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.

Volkan Demirel: Hayırlısı olsun

Ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Volkan Demirel’in Comolli ile Rizespor maçından sonra tartışmasının bu kararda etken olduğu.

Volkan Demirel kadro dışı bırakılması ile ilgili, “Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim” ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı
Volkan Demirel'in neden kadro dışında kaldığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın kadro dışı bırakılmasının yankıları sürerken gazeteci Zeki Uzundurukan, tecrübeli file bekçisi Volkan'ın kadro dışı bırakılmasının sebebinin oyuncunun Rizespor maçında Comolli'ye sert çıkışı olduğunu belirtti.Sezon başında sözleşmesi uzatılan ve hali hazırda takımın birinci kaptanı olan Volkan Demirel'in kadro dışında kalması taraftarlar tarafından da tepkiyle karşılandı.Sarı lacivertli taraftarların bir çoğu konuyla ilgili 'vefasızlık' vurgusu yaptı. Fenerbahçe’de Volkan Demirel, Aatıf ve Nabil Dirar&#39;ın kadro dışı bırakılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 5 Ekim 2018 Mehmet Topal menajeriyle anlaşmasını sonlandırdıFenerbahçe'de 3 isim kadro dışı

Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz
Fenerbahçe yedek kulübesinde kriz

Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 mağlup ettiği maçın ikinci yarısında yedek oyuncuların ısınması esnasında bazı ilginç durumlar yaşandı.Skorer'de yer alan habere göre ilk olarak Valbuena önce ısınmaya gitti sonra geri çağrıldı. Bir süre sonra teknik heyet tarafından tekrar ısınmaya yollanmak isteyen tecrübeli futbolcu tepki gösterdi.Fransız yıldız, duruma sinirlendi ve gitmedi. Araya idari menajer Onur Başar ve yardımcı antrenör Chris van der Weerden girdi. Valbuena da ısınıp oyuna girdi.Mehmet Topal anlam veremedi87'de oyuna alınan Mehmet Topal da sitem etti. Maçın bitmesine az kaldığı için yedek kulübesinden çıkarken neden girdiğine anlam veremeyen yıldız orta saha memnun gözükmedi.Axel Witsel Fenerbahçe'ye önerilmiş

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