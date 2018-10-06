Fenerbahçe'de 2 oyuncu daha kadro dışı bırakılacaktı
Fenerbahçe'de Volkan Demirel, Aatif ve Dirar'ın yanı sıra Mehmet Topal ile Valbuena'nın da kadro dışı bırakılacak futbolcular listesinde yer aldığı belirtildi. Ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.
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Fenerbahçe Kulübü, futbolculardan Volkan Demirel, Aatif Chahechouhe ve Nabil Dirar’ın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Bu kararın perde arkasında ise Cocu’nun verdiği rapor olduğu bildirildi.
Hürriyet'te yer alan haberde Cocu’nun raporunda Volkan Demirel’in futbolcuların yanında kendisine akıl verdiği, otorite kuramadığını, yardımcılarının sözlerini dinlemediğini belirttiği iddia edildi. Hollandalı çalıştırıcının verdiği raporda Aatif’in de Fransızca konuşan ve Arap kökenli oyuncular üzerinde Dirar ile birlikte etkili olduğu belirtildi. Bu raporda bu üç futbolcunun yanı sıra Mehmet Topal ve Valbuena’nın da olduğu ancak daha sonra bu iki oyuncunun kadro dışı bırakılmaktan vazgeçildiği ifade edildi.
Volkan Demirel: Hayırlısı olsun
Ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Volkan Demirel’in Comolli ile Rizespor maçından sonra tartışmasının bu kararda etken olduğu.
Volkan Demirel kadro dışı bırakılması ile ilgili, “Hayırlısı olsun. Yönetimin bir bildiği vardır. Bana şu safhada konuşmak yakışmaz. Yaşadıklarımı ben bilirim” ifadelerini kullandı.
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