Spor Fenerbahçede 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
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Fenerbahçe'de 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü, 3 oyuncunun daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüp, futbolcuların izolasyona alınıp tedavilerinin başladığını ifade etti.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçede 3 futbolcunun daha koronavirüs testi pozitif çıktı
Sarı-lacivertli takım hafta sonu derbide Beşiktaş ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe’de koronavirüs vakaları artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynadığı ve 1-1 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş müsabakası sonrası 1 oyuncunun pozitif çıktığını belirtmişti. Bugün yapılan açıklamada ise pazartesi günü uygulanan testler neticesinde 3 oyuncunun daha koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır" denildi.

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