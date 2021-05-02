Fenerbahçe'de 5 eksik, 7 isim de sınırda Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de 5 isim, çeşitli nedenlerle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca sarı-lacivertlilerde 7 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Haber Merkezi 02 Mayıs 2021, 12:16 Son Güncelleme: 02 Mayıs 2021, 12:39 AA