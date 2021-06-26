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Fenerbahçe'de Ali Koç yeniden başkan seçildi

Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak girdiği seçimde, üyelerin 6 bin 459 oyunu alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçede Ali Koç yeniden başkan seçildi
Ali Koç oyunu 21 numaralı sandıkta kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli kulübü gelecek 3 yılda yönetecek ekibin belirlendiği seçimde, genel kurul üyelerine oy kullanabilmeleri için 38 sandık hazırlandı.

Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi ve bir saat 20 dakikada bütün oylar sayıldı. Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un tek aday olarak girdiği seçimde, 6682 oy kullanıldı.

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Ali Koç'un 2. dönemi

Seçime tek aday olarak giren mevcut başkan Ali Koç, Fenerbahçe'de 2. dönemi için genel kurul üyelerinden oy istedi. Başkan Koç, Haziran 2018'de gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a büyük üstünlük kurarak sarı-lacivertli kulübün 33. başkanı olmuştu.

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