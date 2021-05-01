Fenerbahçe’de Altay Bayındır bireysel çalışmalara başladı Süper Lig’in 39. haftasında sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin milli eldiveni Altay Bayındır, bireysel çalışmalarına başladı.

Haber Merkezi 01 Mayıs 2021, 14:31 Son Güncelleme: 01 Mayıs 2021, 14:33 İHA