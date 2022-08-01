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Fenerbahçe'de ayrılık zamanı

Kadrosunda 21 yabancı bulunan Fenerbahçe, kontenjanı düşürmek için 7 futbolcuyla yollarını ayıracak. 3 transfer daha yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekipte önce Caulker, Samatta ve Meyer sonra da Lemos, Tisserand, Novak, Pelkas, Berisha ve Novak ile vedalaşılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ayrılık zamanı
Samatta yüksek maaşı nedeniyle kendisine kulüp bulmakta zorlanıyor.

Son olarak kadrosuna Luan Peres ve Gustavo Henrique’yi katan ve 21 yabancı oyuncusu olan Fenerbahçe’de yönetim kontenjanı boşaltmak için harekete geçti. 14 yabancı hakkı nedeniyle sarı-lacivertli kulüp hiç transfer yapmasa bile 7 oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Kaleci, sol bek ve forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe, kaleci rotasyonunu yerli bir isimle güçlendirecek. Sol bek ve forvet transferi için yabancı oyuncu transfer edileceği için yabancı futbolcu sayısı 23’e yükselecek ve sarı lacivertli kulüp yabancı kuralına uyabilmek için en az 9 isimle yollarını ayıracak.

İlk yolcular bu hafta

Fenerbahçe 1 hafta sonra başlayacak Süper Lig öncesi 14 yabancı oyuncusuna lisans çıkartacak. Sarı lacivertli takımda ilk etapta takımla idmanlara çıkmayan Caulker, Samatta ve Max Meyer ile bu hafta yollar ayrılacak. Bu oyuncular ve menajerleriyle görüşmeler devam ediyor. Bu futbolcuların yanı sıra Lemos, Tisserand, Pelkas, Mergim Berisha ve Novak ile yolların ayrılması planlanıyor. Bu futbolculara gelen teklifler se yönetim kurulu tarafından değerlendiriyor.

  • Zajc, Szalai ve Rossi'ye teklifler var
  • Sarı-lacivertli takımda Miha Zajc, Attila Szalai ve Diego Rossi’ye de teklifler var. Teknik direktör Jorge Jesus’un fazla forma şansı tanımadığı Miha Zajc, İtalyan ekibi Torino’nun transfer listesinde bulunuyor. Fenerbahçe’nin Sloven oyuncu için 6 milyon euro bonservis bedeli beklentisi var. Diego Rossi için de Güney Amerika’dan teklifler olduğu, sarı lacivertlilerin bonservis bedeli olarak 11 milyon euro beklediği belirtildi. Attila Szalai için Alman ekibi Wolfsburg’un ilgisi söz konusu. Fenerbahçe, Szalai’nin bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi.

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