SÜPER LİG

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Yeşil Burun Adalı oyuncu Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Kiralık sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu, Al İttihad'a geri dönecek.

Geçtiğimiz günlerde de Arap basınında çıkan haberlerde, Rodrigues'in Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Al İttihad'a geri döneceği yazılmıştı. Hatta çıkan haberlerin detaylarında, 29 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Arabistan'da olacağı kaydedildi.

  • Fenerbahçe ile 29 maça çıkan Garry Rodrigues, 4 gol ve 6 asistle oynadı.

Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi
Ozan Tufan'ın Pelkas'a seslenişi kırdı geçirdi

Fenerbahçe, deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup etti. Süper Lig'de ilk maçına çıkan Pelkas, takımının 3. golünü kaydederek, sarı-lacivertli formayla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu."Yunanistan' diye seslendim"Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, maçın içerisinde Pelkas'la yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı. Kulübün Youtube kanalına konuşan Ozan, "Bir ara maçta çok enteresan bir şey oldu. Pelkas’ın ismini unuttum. 'Yunanistan' diye seslendim çocuğa… Caner abi de duydu, o da gülmeye başladı maç içinde… Konsantrasyonumuz dağıldı" dedi.İşte Ozan Tufan'ın sosyal medyada gündem olan o açıklaması;🎙Pazar gecesine damgasını vuran maç sonu röportajı. Takım otobüsünde Ozan Tufan’dan:— “İsmini unuttum bir ara Pelkas’ın, Yunanistan diye seslendim çocuğa... Bir ara ismini unuttum gerçekten. Caner Abi de duydu, O da gülmeye başladı...” pic.twitter.com/hB4VhTzi9c&mdash; Tribun Dergi (@tribundergi) October 19, 2020 Gol düellosunda kazanan FenerbahçeFenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ozan Tufan: Sosyal medya yıkılıyor


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