Fenerbahçe'de beklenen ayrılık: Garry Rodrigues'in sözleşmesi feshedildi

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesini feshetti.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, Yeşil Burun Adalı oyuncu Garry Rodrigues ile yollarını ayırdı. Kiralık sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu, Al İttihad'a geri dönecek.
Geçtiğimiz günlerde de Arap basınında çıkan haberlerde, Rodrigues'in Fenerbahçe'den ayrılarak eski takımı Al İttihad'a geri döneceği yazılmıştı. Hatta çıkan haberlerin detaylarında, 29 yaşındaki oyuncunun cumartesi günü Arabistan'da olacağı kaydedildi.
Fenerbahçe ile 29 maça çıkan Garry Rodrigues, 4 gol ve 6 asistle oynadı.
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