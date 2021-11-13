Fenerbahçe'de beklenen oldu: Vitor Pereira sistemi değiştiriyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Troya Müzesi’nde, “Ezineli Yahya Çavuş” belgeselinin galasında gençlerle bir araya geldi. Belgeseli ağlayarak izlediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği geçenlere teşekkür etti. 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeyi de duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belki de inşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız." diye konuştu.