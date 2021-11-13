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Fenerbahçe'de beklenen oldu: Vitor Pereira sistemi değiştiriyor

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira'nın 3'lü savunma tercihi oldukça eleştirildi. Portekizli hocanın, alınan kötü sonuçların ardından 4'lü savunmaya geçmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede beklenen oldu: Vitor Pereira sistemi değiştiriyor
Fenerbahçe ligde 7. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de ilk 12 haftanın ardından 20 puanla lider Trabzonspor'un 10 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, milli araya 7. sırada girdi. Sarı-lacivertli takımda eleştirilerin hedef noktasında ise Portekizli teknik adam Vitor Pereira ve onun oynattığı 3'lü savunma sistemi bulunuyor.

3'lü savunma değişiyor

Sabah'ın haberine göre tecrübeli hoca, Galatasaray derbisi öncesinde sistem değişikliğine gitmeyi düşünüyor. Başkan Ali Koç'un açıklamalarının ardından bu kararı alan Pereira, 3'lü savunmadan 4'lü savunmaya dönecek.

  • Defansta Nazım, Kim, Szalai ve Novak'a görev vermeyi planlayan Vitor Pereira, orta sahada ise Mert Hakan, Sosa ve İrfan Can Kahveci'yi oynatacak. Sarı-lacivertlilerin ileri üçlüsündeyse Osayi, Ferdi ve Berisha yer alacak.

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