Fenerbahçe'de Beşiktaş maçı hazırlıkları tamamlandı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Bu çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.