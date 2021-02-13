Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi: Su şişelerini tekmeledi

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti.
Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi
Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.
- Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand’a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.