Spor Fenerbahçede Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi Su şişelerini tekmeledi
SÜPER LİG

Fenerbahçe'de Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi: Su şişelerini tekmeledi

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Mücadelenin 82. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, oyundan alınırken saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Caner Erkin karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.
Caner Erkin karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Süper Lig'in 25. haftasında Fatih Karagümrük sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Fenerbahçe galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Mame Thiam ve 53. dakikada Enner Valencia attı. Fatih Karagümrük'ün tek golünü ise 67. dakikada Fabio Borini kaydetti.

Caner Erkin oyundan alınmasına tepki gösterdi

Süper Lig’de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.

  • Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand’a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.

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