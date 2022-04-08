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Fenerbahçe'de derbiye yüksek motivasyon

Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, Süper Lig’de pazar günü yapacakları Galatasaray derbisinden başka bir şey düşünmüyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları rakibin zayıf yanlarını çıkartırken, oyuncular da bunları ezberliyor. Derbi, 3 puandan daha fazla anlam taşıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede derbiye yüksek motivasyon
Fenerbahçe'de Galatasaray maçı hazırlıkları devam ediyor.

Süper Lig’de son dönemde aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçen Fenerbahçe, pazar günü Galatasaray ile evinde yapacağı derbi karşılaşmasına odaklandı. Sarı lacivertliler açısında derbi, 3 puanın ötesinde bir anlam taşıyor. Dev mücadeleye sadece 3 puan gözüyle bakmayan teknik heyet ve futbolcular elde edecekleri zaferin camiadaki inancı ve öz güveni daha da artıracağını düşünüyor. Fenerbahçe, derbiye bu bilinçle yüksek motivasyonla hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan dışında tam kadro hazırlıklarını sürdürüyor.

Kartal, rakibin zaaflarını belirledi

Teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcıları detaylı bir analiz çalışmasıyla Galatasaray’ı tüm yönleriyle masaya yatırırken, rakibin güçlü ve zayıf yanlarını belirledi. Tecrübeli teknik adam analizler doğrultusunda yapılan taktik antrenmanlarla oyuncularına adeta Galatasaray’ı ezberletiyor ve hem bireysel hem de takım halinde yapmaları gerekenleri anlatıyor. Sarı-lacivertli futbolcular, sahada mücadele edeceği rakipleriyle ilgili olarak nasıl oynadıklarına dair görüntüler izliyor. Savunma ve hücumda saha dizilişleri nasıl, rakibin güçlü ve zayıf yanlarıyla ilgili detaylı analizler oyunculara izletiliyor.

  • Kadrodaki tüm futbolcular forma istiyor
  • Sarı-lacivertli futbolcuların derbi konsantrasyonu da üst düzeyde. Kadroda yer alan tüm oyuncular dev karşılaşmada forma giymek istiyor. Özellikle savunma ve orta sahada büyük bir forma rekabeti yaşanıyor. Tüm futbolcular sahada olabilmek için antrenmanlarda sınırları zorlarken, sarı lacivertli futbolcuların arzusu derbi öncesi teknik heyeti sevindiriyor.

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