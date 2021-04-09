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Spor Fenerbahçede divan kurulu başkanlık seçimi ertelendi
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Fenerbahçe'de divan kurulu başkanlık seçimi ertelendi

Sarı-lacivertli kulüpte divan kurulu başkanlık seçimi, salgın koşulları nedeniyle gelecek yılın nisan ayına ertelendi.

Haber Merkezi AA
Fenerbahçede divan kurulu başkanlık seçimi ertelendi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük

Fenerbahçe Kulübünde olağan yüksek divan kurulu toplantısı, 24 Nisan Cumartesi günü seçimsiz yapılacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bu dönemde yapılması gereken divan kurulu başkanlık seçiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıl gerçekleştirileceği kaydedildi.

Toplantının 24 Nisan Cumartesi günü 10.30-13.30 saatleri arasında çevrim içi gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, tüzüğün 47 (2) maddesi uyarınca Nisan 2021 döneminde divan kurulu başkanlığı seçimlerinin de yapılması gerektiği hatırlatılarak, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle devletimizin aldığı idari kararlar çerçevesinde, dernek toplantı ve etkinlikleri yüksek risk grubunda olan İstanbul ilinde azami kişi sayısı 300'ü geçmemek üzere sınırlı sayıda kişinin katılımı ile fiziken gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu idari kararların yanı sıra kulübümüzce bu konuda ilgili kurum ve yetkililerle görüşmeler de gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşmeler ve mevcut idari kararlar neticesinde; derneğimiz toplantısına katılabilecek kişi sayısı da göz önünde bulundurularak divan kurulu başkanlığı seçimini ertelemiş bulunmaktayız. Yine yetkililerle yapılan görüşmelerde önümüzdeki yılın da pandemi gölgesinde geçeceği anlaşıldığından, şu aşamada seçimimizi, koşulların elverişli ve uygun olacağı öngörülen Nisan 2022 döneminde gerçekleşecek divan kurulu toplantısında yapma kararı almış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi.

Toplantının fiziken yapılabilmesi adına olumlu gelişmelerin yaşanması halinde ilan edilen tarih konusunda tekrar değerlendirme yapılabileceği de aktarıldı.

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