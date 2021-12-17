Spor En güçlü aday Tecrübeli hoca Fenerbahçe yönetimine rapor sundu
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En güçlü aday: Tecrübeli hoca Fenerbahçe yönetimine rapor sundu

Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, yeni hoca için en güçlü aday Slaven Bilic gözüküyor. Sarı-lacivertli takımda akıllara gelen bir diğer isim olan Kenan Koçak ise taraftarlardan veto yedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede en güçlü aday Slaven Bilic: Bütün maçları izleyip, rapor hazırladı
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, göreve geldiği yıldan bu yana hiçbir sezonu tek bir antrenörle tamamlayamadı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de istenilen sonuçları alamayan ve ligde lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'de, teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasına hazırlanılıyor.

Taraftarlar Kenan Koçak'ı istemedi

Sarı-lacivertli takım için teknik direktör adayları arasında A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak ismi gündeme geldi. Ancak Kenan Koçak ismine sarı-lacivertli taraftarlar büyük tepki gösterdi.

Slaven Bilic, Fenerbahçe için rapor hazırladı

Fenerbahçe’de halen en güçlü aday Slaven Bilic. Hırvat teknik direktörün, Fenerbahçe’nin bu sezon oynadığı tüm maçları izlediği ve yönetime kapsamlı bir rapor hazırladığı belirtildi.

  • Ancak döviz kurunun aşırı yükselmesi ve Vitor Pereira’nın tazminatı yönetimin bu konuda elini bağlıyor.

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