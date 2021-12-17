En güçlü aday: Tecrübeli hoca Fenerbahçe yönetimine rapor sundu Teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'de, yeni hoca için en güçlü aday Slaven Bilic gözüküyor. Sarı-lacivertli takımda akıllara gelen bir diğer isim olan Kenan Koçak ise taraftarlardan veto yedi.

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