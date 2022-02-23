En yüksek teklif Arda Güler'e geldi

Sezon başından bu yana futbolcuların oynadıkları maçın formasını açık artırmaya çıkaran Fenerbahçe'de, Hatayspor maçının en çok beğenilen oyuncusu olan Arda Güler'in formasına teklif yağıyor.

Arda Güler zirvede

Karşılaşmayı Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertlilerde, şu ana kadar en yüksek teklif 16 yaşındaki Arda'ya geldi.

Arda Güler'in Hatayspor karşısında giydiği forma 1100 euroluk teklif ile ilk sırada bulunuyor. Arda'yı 253 euroluk teklifiyle Altay Bayındır'ın tüm takım imzalı forması takip ediyor.

Satışa sunulan formaların fiyatları