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En yüksek teklif Arda Güler'e geldi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı Atakaş Hatayspor maçına ilk 11'de başlayan ve gösterdiği başarılı performansla alkış toplayan genç oyuncu Arda Güler'in formasına teklif yağıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçede ​en yüksek teklif Arda Gülere geldi
Arda Güler

Sezon başından bu yana futbolcuların oynadıkları maçın formasını açık artırmaya çıkaran Fenerbahçe'de, Hatayspor maçının en çok beğenilen oyuncusu olan Arda Güler'in formasına teklif yağıyor.

Arda Güler zirvede

Karşılaşmayı Serdar Dursun'un golleriyle 2-0 kazanan sarı-lacivertlilerde, şu ana kadar en yüksek teklif 16 yaşındaki Arda'ya geldi.

  • Arda Güler'in Hatayspor karşısında giydiği forma 1100 euroluk teklif ile ilk sırada bulunuyor. Arda'yı 253 euroluk teklifiyle Altay Bayındır'ın tüm takım imzalı forması takip ediyor.

Satışa sunulan formaların fiyatları
Satışa sunulan formaların fiyatları

Arda Güler parlıyor
SPOR
Arda Güler parlıyor


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İlk kez görüntülendi

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