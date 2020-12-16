Fenerbahçe'de Erol Bulut, takımla özel toplantı yaptı

Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sıkıyönetim ilan edildi. Teknik direktör Erol Bulut futbolcularından maksimum verim almak için her yolu deniyor. Genç çalıştırıcı, futbolcularla toplu ya da bireysel toplantılar yapıyor, video analizlerle onlara eksiklerini gösteriyor.

Erol Bulut ve Emre Belözoğlu görüştü

Sportif direktör Emre Belözoğlu ile idari koordinatör Selçuk Şahin de oyuncularla motivasyon konuşmaları yapıyor. Diğer yandan Erol Bulut ile Emre Belözoğlu bir durum değerlendirmesi yaptı ve burada alınan kararlar futbolcularla paylaşıldı. Fiziksel olarak eksiği olan oyunculara özel güçlendirici bireysel program verilecek ve bu futbolcuların bunu uygulamaları yakından takip edilecek.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu Jose Sosa ile görüştü Arjantinli yıldız Jose Sosa’nın etkisiz futbolu teknik heyeti hayal kırıklığına uğrattı. Sportif direktör Emre Belözoğlu, Sosa ile bir görüşme gerçekleştirerek, kendisine takımın lider oyuncularından birisi olduğunu hatırlattı.Daha fazla sorumluluk almalısınBelözoğlu, "Sen bu takımın sistemi için önemli bir oyuncusun. Takımın liderlerinden birisin. Sahada daha fazla sorumluluk almalısın. Daha iyi performans ortaya koymalısın” dedi.Teknik direktör Erol Bulut’un Yeni Malatyaspor maçında yedek soyundurduğu Sosa’ya Gaziantep FK deplasmanında yeniden ilk 11’de şans vermeyi planladığı da belirtildi.Erol Bulut ile sorun yokFenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken teknik direktör Erol Bulut ile arasında yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.FB TV’ye konuşan Yunan futbolcu, “O sırada 3-0 gerideydik. Dolayısıyla skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. 2 hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp, ‘Salah’ın oyundan çıkarken sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer sinirlenmezse o zaman bu bir problemdir’ dedi. Hocamız ne karar veriyorsa onu uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” diye konuştu.Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim

Agresif bir takım olmalıyız

Teknik direktör Erol Bulut oyuncularıyla yaptığı toplantıda ise “Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Oynadığımız futbol F.Bahçe seviyesinde değil. Bazı şeyler yanlış ve bu yanlışları hep birlikte düzelteceğiz. Bu zor günlerin altından hep birlikte kalkacağız. Biz iyi bir takımız. Değişim süreçleri her zaman sancılı geçer. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte savaşalım. Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için sahada daha arzulu ve agresif bir takım görmek istiyorum. Bir galibiyet serisi yakalayıp, yeniden çıkışa geçeceğiz. Başarılı olmak ve formanın hakkını vermek zorundayız. Teknik heyet ve futbolcular olarak kendimizi geliştirmeliyiz ve daha fazlasını vermeliyiz” dedi.

Pelkas Erol Bulut'a gösterdiği tepki hakkında konuştu: Çok sinirliydim Sarı-lacivertlilerin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Pelkas, FB TV'ye açıklamalarda bulundu."Bu tarz şeyler maçlarda olur"Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, “Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: ‘Salah’ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir’ dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı."Hocamızın kararını uygulamamız gerekiyor"Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, “Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda” diye konuştu.Erol Bulut'u çıldırtan istatistik: O kağıtta ne yazıyordu?Rıdvan Dilmen açıkladı: Yıldız isim Erol Bulut'un kafasında yok



