Fenerbahçe'de Erol Bulut, takımla özel toplantı yaptı
Futbolculardan maksimum verimi almak için her yolu deneyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 'Oynadığımız futbol Fenerbahçe seviyesinde değil. Bazı şeyler yanlış ve bu yanlışları hep birlikte düzelteceğiz. Bu zor günlerin altından hep birlikte kalkacağız' ifadelerini kullandı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe’de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sonrası sıkıyönetim ilan edildi. Teknik direktör Erol Bulut futbolcularından maksimum verim almak için her yolu deniyor. Genç çalıştırıcı, futbolcularla toplu ya da bireysel toplantılar yapıyor, video analizlerle onlara eksiklerini gösteriyor.
Erol Bulut ve Emre Belözoğlu görüştü
Sportif direktör Emre Belözoğlu ile idari koordinatör Selçuk Şahin de oyuncularla motivasyon konuşmaları yapıyor. Diğer yandan Erol Bulut ile Emre Belözoğlu bir durum değerlendirmesi yaptı ve burada alınan kararlar futbolcularla paylaşıldı. Fiziksel olarak eksiği olan oyunculara özel güçlendirici bireysel program verilecek ve bu futbolcuların bunu uygulamaları yakından takip edilecek.
Agresif bir takım olmalıyız
Teknik direktör Erol Bulut oyuncularıyla yaptığı toplantıda ise “Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Oynadığımız futbol F.Bahçe seviyesinde değil. Bazı şeyler yanlış ve bu yanlışları hep birlikte düzelteceğiz. Bu zor günlerin altından hep birlikte kalkacağız. Biz iyi bir takımız. Değişim süreçleri her zaman sancılı geçer. Hep birlikte ayağa kalkacağız. Hep birlikte savaşalım. Şampiyonluk hedefimize ulaşmak için sahada daha arzulu ve agresif bir takım görmek istiyorum. Bir galibiyet serisi yakalayıp, yeniden çıkışa geçeceğiz. Başarılı olmak ve formanın hakkını vermek zorundayız. Teknik heyet ve futbolcular olarak kendimizi geliştirmeliyiz ve daha fazlasını vermeliyiz” dedi.
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