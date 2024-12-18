Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Futbolcular günü taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı.