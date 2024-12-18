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Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıkları devam ediyor

15:0418/12/2024, Çarşamba
AA
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Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıklarına İrfan Can Kahveci de katıldı.
Fenerbahçe'de Eyüpspor maçı hazırlıklarına İrfan Can Kahveci de katıldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Futbolcular günü taktiksel ve bireysel idmanla tamamladı.


Fenerbahçe, ikas Eyüpspor maçı öncesi son çalışmasını yarın yapacak.




#fenerbahçe
#ikas eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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